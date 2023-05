Windows 11: Moment Update 3 ist voller cooler Features - hier die Übersicht

Windows 11 bekommt, anders als die früheren Versionen, keine großen jährlichen Updates, sondern regelmäßig Feature-Updates, die »Moment« genannt werden. Aktuell wird das dritte Moment-Update verteilt und mit diesem gibt es wieder zahlreiche neue Features und Funktionen.

Verbesserungen für die Taskbar

Die Taskbar in Windows 11 bekommt gleich drei neue Funktionen spendiert. Die praktischste von allen ist die Möglichkeit, Codes für Zwei-Faktor-Authentifizierungen direkt aus den Benachrichtigungen in die Zwischenablage zu kopieren. So spart man Zeit, indem das Öffnen der E-Mails entfällt.

Für alle, die es ganz genau nehmen, gibt es jetzt die Option, die Sekundenanzeige in der Uhr einzuschalten.

Ansonsten erhält die Taskleiste noch ein kleines Schloss-Icon, das bei einer aktiven VPN-Verbindung angezeigt wird. Dieses wird allerdings nur bei nativ über die Einstellungen eingerichteten VPNs angezeigt.

Widget-Board erhält Vorschau-Feature

Das Widget-Center bekommt in Windows 11 besonders viel Aufmerksamkeit. Gerüchten zufolge sollen sogar Desktop-Widgets, wie man sie noch von Windows Vista kannte, zurückkehren. Bis es soweit ist, wird das Widget-Center weiter verbessert. Mit dem dritten Moment-Update ist es nun möglich, eine Vorschau anzuzeigen, bevor man neue Widgets zu diesem hinzufügt.

Neue Sprachen für Live-Untertitel

Mit Live-Untertitel werden Audioinhalte auf eurem PC in Echtzeit mit Untertitel versehen, was besonders nützlich für Personen mit eingeschränktem Hörvermögen ist. Die Funktion findet man in den Einstellungen unter Barrierefreiheit -> Untertitel. Das Moment Update 3 fügt neue Sprachen zu dieser Funktion hinzu:

Chinesisch (Traditionell und vereinfacht)

Japanisch

Koreanisch

Deutsch

Französisch (Frankreich und Kanada)

Italienisch

Spanisch

Portugisisch (Portugal, Brasilien)

Dänisch

Englisch (Vereinigtes Königreich, Indien, Neuseeland, Kanada, Australien, Irland)

Die zahlreichen englischen Dialekte werden nun auch für die Aktivierung von Sprachbefehlen unterstützt.

Zugriffstasten für das Kontextmenü

Das Kontextmenü in Windows 11 ist kontrovers. Einige mögen das neue Design und andere finden es nicht gut, dass einige Funktionen nur über Umwege zu erreichen sind. Mit Zugriffstasten möchte Microsoft die Bedienung mit dem Kontextmenü beschleunigen. Diese ermöglichen euch, die Funktionen in diesem mit einem einzigen Tastendruck aufzurufen. Jede Zugriffstaste entspricht einem Buchstaben im jeweiligen Menüpunkt.

Multi-App-Kiosk-Modus

Hinter dem langen Namen für diese neue Funktion verbirgt sich eine Sperrfunktion für Administratoren. Mit dem Multi-App-Kiosk-Modus können diese genau festlegen, welche Apps auf einem PC installiert und ausgeführt werden dürfen. Es ist auch möglich, nur bestimmte Funktionen zu blockieren.

Live-Kernel-Speicherabzüge erstellen

Nachdem ihr das Moment Update 3 installiert habt, ist es möglich, sogenannte Live-Kernel-Speicherabzüge direkt aus dem Task-Manager zu erstellen, während das Betriebssystem weiterläuft. Mit diesen lassen sich Daten über Systemprozesse sammeln, was vor allem für die Behebung von Problemen nützlich sein kann.

Content Adaptive Brightness Control

Diese neue Funktion ist nur für Laptops und 2-in-1-Geräte verfügbar. Hiermit kann Windows verschiedene Bereiche des Displays mit unterschiedlicher Bildschirmhelligkeit an die angezeigten Inhalte anpassen und optimieren. Dies soll nicht nur das visuelle Erlebnis verbessern, sondern auch helfen, die Akkulaufzeit der Geräte zu schonen. Man wird die neue Funktion in den Einstellungen unter System -> Anzeige -> Helligkeit & Farbe finden.

Neue Einstellungsseite für USB4-Hubs

In den Einstellungen findet man nun eine neue Seite für eure USB4-Hubs.

Diese findet man in den Einstellungen unter Bluetooth und Geräte -> USB -> USB4-Hubs und -Geräte. Hier werden euch Informationen über die USB4-Fähigkeiten eures PCs und der angeschlossenen Geräte angezeigt.

Einstellungsseite für Anwesenheitssensoren

Besitzt ihr ein Gerät mit kompatiblen Anwesenheitssensoren, werdet ihr nach dem Update eine neue Datenschutzeinstellung in den Einstellungen finden, die es euch erlaubt den Zugriff auf diesen auf bestimmte Apps zu beschränken. Die neue Einstellungsseite findet ihr dann unter Datenschutz und Sicherheit -> Anwesenheitssensor.

Snipping Tool wird mit Druck-Taste aktiviert

Nach Installation des Moment 3-Updates, wird die Druck-Taste standardmäßig mit dem Snipping-Tool belegt. Solltet ihr die Taste vorher selbst neu belegt haben, wird Windows die Einstellung respektieren und nicht ändern.

In Windows 11 gibt es noch weitere Möglichkeiten einen Screenshot zu erstellen. Mehr dazu lest ihr in unserem Guide:

Mehr zum Thema Windows 11 Screenshot erstellen: 5 Möglichkeiten mit und ohne Tools von Duy Linh Dinh

Maximalgrenze von Tabs wird auf 20 angehoben

In den Einstellungen wird eine neue Multitasking-Seite verfügbar sein und mit dieser wird die maximale Anzahl an zuletzt geöffneten Tabs auf 20 erhöht. Damit werden mehr Tabs angezeigt, wenn man ALT+TAB oder Snap Assist verwendet.

Sonstige Neuerungen

Windows zeigt nun die Gesamtkapazität aller Onedrive-Konten an und die Suche in den Einstellungen wurde verbessert. Was genau besser funktionieren soll, wird nicht weiter erläutert. Abschließend gibt es einige neue Wallpapers, wie zum Beispiel das Standard-Hintergrundbild von Windows 11 in verschiedenen Farben.

Natürlich gibt es mit dem neuen Update nicht nur neue Funktionen, sondern auch eine Menge Bugfixes. Die gesamte Liste findet ihr im offiziellen Blog-Eintrag.

Das Update wird aktuell an alle Nutzer von Windows 11 verteilt. Wie immer geschieht der Rollout in Wellen und nicht jeder wird das Update gleichzeitig erhalten. Checkt euren PC regelmäßig auf Windows-Updates, wenn ihr früh Bescheid wissen wollt, ob das Update für euch verfügbar ist.

Habt ihr das Update schon installiert und eines der neuen Features benutzt? Gibt es schon Bugs, Fehler oder andere Probleme, von denen ihr berichten könnt? Welche Features wünscht ihr euch für zukünftige Moment-Updates in Windows 11? Gibt es bestimmte, die Teil von Windows 10 sind und die ihr im neuen Betriebssystem vermisst? Oder gab es eins, das euch zum Upgraden motiviert hat? Schreibt es uns in die Kommentare!