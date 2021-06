Windows 11: Release-Termin bereits während der Vorstellung verraten?

Windows 11 wurde letzte Woche vorgestellt. Im Rahmen der Präsentation ging es natürlich auch um den Release von Microsofts neuem Betriebssystem. Bislang war die Rede von »Holiday 2021«, was gemeinhin als Hinweis auf die Weihnachtsfeiertage verstanden wird.

Windows 11: Release im Oktober?

Dem Unternehmen nahe Quellen sollen The Verge nun allerdings verraten haben, dass Microsoft plant, die Windows 11-Veröffentlichung auf den Oktober zu legen. Und es gibt weitere starke Hinweise hierauf.

Während des Microsoft-Events war häufiger der Monat Oktober zu sehen, einige Male konkret sogar der 20. Oktober 2021 (10/20/21), wie im oben eingebetteten Bild unten rechts zu sehen. In einer während der Präsentation sichtbaren Teams-Nachricht war außerdem zu lesen »excited to turn it up to 11... can't wait for October!«, was zu deutsch so viel wie heißt wie »freue mich darauf, 110 Prozent geben...kann kaum erwarten, bis endlich Oktober ist«.

Laut The Verge stammt diese Nachricht von Stevie Bathiche, einem Mitarbeiter der Surface-Abteilung von Microsoft. Diese Nachricht kann also die Veröffentlichung neuer Produkte der Surface-Familie, oder aber einen Release-Termin von Windows 11 andeuten.

Offiziell spricht Microsoft zwar weiterhin von »Holiday 2021« und einem Release von Windows 11 gegen Ende des Jahres. Aber das kann durchaus auch auf einen Launch des Betriebssystems im Oktober hindeuten.

Ist euer Computer bereit für Windows 11? Lest mehr zu den Systemanforderungen und unserer Einschätzung im folgenden Artikel:

Was meint ihr? Werden wir die finale Version von Windows 11 im Oktober zu Gesicht bekommen, oder deuten die Hinweise vielleicht auf ein ganz anderes Produkt von Microsoft hin? Schreibt es gerne in die Kommentare!