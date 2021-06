Windows 11 enthüllt: Alles über neue Funktionen, Gaming und Release

Microsoft hat im Rahmen des »What's Next for Windows«-Events soeben sein neues Betriebssystem vorgestellt. Wie Leaks im Vorfeld bereits nahelegten hört das auf den Namen Windows 11 und ist damit der offizielle Nachfolger von Windows 10. Wir verraten euch, was die wesentlichen Neuerung von Windows 11 sind und was wir über den Release wissen.

Allgemeine Neuerungen

Im Vordergrund stehen wenig verwunderlich leichtere Zugänglichkeit, bessere Konnektivität und Verknüpfung von Geräten. Also alles, was man sich von einem modernen Betriebssystem erwartet:

So wird zum Beispiel Microsoft Teams fester Bestandteil von Windows 11. Simple Layouts, das ein wenig an Fancy Zones aus den Powertoys erinnert, soll zudem den täglichen Workflow verbessern.

Widgets spielen ebenfalls eine Rolle in Windows 11. Durch die wiedereingeführte Transparenz wirken die auf den ersten Blick gut implementiert.

Außerdem soll die Einführung multipler Desktops einen aufgeräumten Look garantieren, sowie Arbeit und Freizeit leichter voneinander trennen lassen.

Spiele im Fokus

Was uns direkt zum Thema Gaming bringt. Denn für Spieler gibt es ebenfalls neue Features:

Auto HDR: Die Funktion fügt automatisch High-Dynamic-Range(HDR)-Erweiterungen zu Spielen hinzu. Einzige Voraussetzung: Das betreffende Spiel muss auf DirectX 11 basieren.

Die Funktion fügt automatisch High-Dynamic-Range(HDR)-Erweiterungen zu Spielen hinzu. Einzige Voraussetzung: Das betreffende Spiel muss auf DirectX 11 basieren. DirectStorage: Die vielleicht wichtigste Neuerung ist die Einführung der DirectStorage-Technologie, die ihr vielleicht schon von der Xbox Velocity Architecture her kennt. Diese ermöglicht das direkte Streamen von Texturen und Spieldaten von der NVMe-SSD in die Grafikkarte, ohne den Umweg über den Hauptprozessor und dessen Limitierungen mit Blick auf das Entpacken von Inhalten gehen zu müssen. Das heißt, Spielwelten können viel schneller geladen werden.

Die vielleicht wichtigste Neuerung ist die Einführung der DirectStorage-Technologie, die ihr vielleicht schon von der Xbox Velocity Architecture her kennt. Diese ermöglicht das direkte Streamen von Texturen und Spieldaten von der NVMe-SSD in die Grafikkarte, ohne den Umweg über den Hauptprozessor und dessen Limitierungen mit Blick auf das Entpacken von Inhalten gehen zu müssen. Das heißt, Spielwelten können viel schneller geladen werden. Xbox Game Pass für PC: Die Xbox-App wird fest in Windows 11 integriert, den Game Pass für PC gibt es bereits für Windows 10.

Leaks der letzten Tage zeigten außerdem, dass Windows 11 auch in Sachen Performance die Nase vor Windows 10 haben könnte. Lest mehr dazu im folgenden Artikel:

Microsoft Store mit Android-Apps

Der Micrsoft Store steht ebenfalls im Fokus: Besonders interessant dabei ist, dass damit auch Android-Apps auf Windows verfügbar gemacht werden. Diese können sowohl via den eigenen Store als auch den Amazon-App-Store bezogen werden.

Wann kommt Windows 11 und was kostet es?

Die finale Version des neuen Betriebssystems soll Ende des Jahres erscheinen, für neue PCs kostenlos und für Windows-10-PCs als gratis Upgrade zur Verfügung stehen. Wer will kann auch am Windows-Insider-Programm teilnehmen und eine frühe Version von Windows 11 bereits in der kommenden Woche beziehen.

Was haltet ihr von Windows 11? Schreibt es gerne in die Kommentare!