Windows 11: Nächstes Feature für das Snipping Tool ist unterwegs

Das Snipping Tool in Windows 11 erhält demnächst eine neue GIF-Funktion.

Eines der vermutlich am häufigsten genutzten Windows-Bordmittel dürfte das Snipping Tool sein, das ihr mit dem Tastenkürzel [Windows]+[Shift]+[S] zum Erstellen von Screenshots oder dem Tastenkürzel [Windows]+[Shift]+[R] für Bildschirmaufnahmen aufrufen könnt. Das geht bekanntermaßen sowohl für den gesamten Bildschirm als auch nur für einen Ausschnitt davon.

In diesem Kontext soll nun eine weitere Option hinzukommen, wie der für solche Windows-Vorschauten bekannte Leaker »phantomofearth« auf der X-Plattform zeigt. Konkret soll Microsoft euch künftig erlauben, aus diesen Bildschirmaufnahmen eigene GIFs anzufertigen.

Zunächst erstellt ihr wie gehabt die Bildschirmaufnahme über das Snipping Tool. Ist diese Aufnahme abgeschlossen, erhaltet ihr einen neuen Button, der sich in der rechten oberen Ecke der Benutzeroberfläche einnistet und mit einem simplen »GIF«-Symbol gekennzeichnet ist.

Hiermit könnt ihr euer aufgezeichnetes Video in ein animiertes GIF umwandeln. Alternativ funktioniert hierfür auch die Tastenkombination [Strg]+[G] - nicht zu verwechseln mit [Windows]+[G], das die Xbox Game Bar aufruft.

Bei dieser GIF-Umwandlung habt ihr schlussendlich zwei Qualitätsoptionen - recht schlicht als »niedrig« und »hoch« bezeichnet. Hierbei ändert sich die Auflösung und Bildwiederholrate beim Exportieren, woraus sich wiederum auch die Dateigröße ändert.

Apropos Export: Ihr könnt euer erstelltes GIF wahlweise an einem beliebigen Dateispeicherort ablegen oder direkt in die Zwischenablage kopieren, um es von dort aus in eurer nächsten Anwendung weiterzuverarbeiten.

Natürlich müsst ihr beim GIF-Export mit den üblichen Einschränkungen des Dateiformats leben. So unterstützt das Format eine begrenzte Farbpalette von lediglich 256 Farben, was zu sichtbarem Color-Banding führen kann. Zudem sind Audioaufnahmen ebenfalls nicht möglich.

Der Leak durch den X-Nutzer ist bisher eben nur das: ein Leak. Eine offizielle Microsoft-Aussage, wann die GIF-Funktionalität zum Snipping Tool hinzustößt, gibt es bislang nicht - wahrscheinlich dürfte das Update in den kommenden Tagen zunächst im Windows Insider Programm landen.

