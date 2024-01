»Stört mich auch tierisch« - Selbst ein leitender Windows-Manager findet das aktuelle Startmenü schlecht

Selbst führende Windows-Manager sind offenbar keine Fans des aktuellen Startmenüs. (Quelle: stock.adobe.com - Sai)

Wer wissen will, wie das aktuelle Startmenü von Windows 11 bei den Nutzern ankommt, braucht nicht weiter zu scrollen als bis in die Kommentare vieler Artikel zum Thema auf dieser Seite. Spoiler: Das Menü ist alles andere als beliebt.

Viele Nutzer wünschen sich zurück zu Windows 11, als das Menü auf der linken Seite und nützlich war - oder träumen sogar von der guten, alten Windows-7- oder -XP-Zeit.

Doch nicht nur die Nutzerschaft ärgert sich über das, was Windows 11 aus dem Startmenü gemacht hat. Selbst ein leitender Windows-Manager hat sich mehrfach negativ über die aktuelle Erfahrung geäußert.

Windows-Manager: Startmenü wieder großartig machen

Was ist passiert? Bei dem Manager handelt es sich um Mikhail Parakhin, CEO für Windows Advertising und Web Services. Er äußerte sich auf X (ehemals Twitter) gleich zweimal zur aktuellen Nutzererfahrung mit dem Startmenü.

Den Anfang machte eine Antwort auf einen Nutzer, der sich über den Button Alle Apps im Startmenü beschwerte. Den brauche es gar nicht, man solle stattdessen alle Apps direkt durchscrollen können.

Parakhin stimmt dem Nutzer zu:

Das ist so wahr! Stört mich auch tierisch. Ich sporne das Team an - wir müssen das Startmenü wieder großartig machen.

Doch nicht nur an dieser Stelle unterschreibt Parakhin die Kritik der Community am Startmenü. Nur einen Tag später reagiert er auf einen weiteren Nutzer, der sich ein Feature zurückwünscht, das mit dem Start von Windows 11 verloren ging: Die Möglichkeit, die Taskleiste und damit auch das Startmenü an den linken, oberen oder rechten Rand des Bildschirms zu schieben.

Parakhins stimmt dem Nutzer prinzipiell zu, hat aber auch eine Erklärung für die fehlende Funktion:

Ja, das mag ich auch nicht. Das Problem ist, in Windows 11 hast du links die Widgets und rechts den Copilot, die mit der linken und rechten Position der Taskleiste in Konflikt geraten.

Auch antwortet Parakhin auf einen Beitrag, der den Fensterwechsel in Windows negativ kommentiert. Seiner Meinung nach sei der Wechsel zum letzten aktiven Fenster aktuell zu umständlich:

Ich denke da selbst immer wieder drüber nach. Es ist nicht offensichtlich, dass der Wechsel zum letzten Fenster eine Lösung ist - manchmal muss man auch zu einem anderen Fenster wechseln. Ich mag den aktuellen Mechanismus auch nicht - warte, schau auf kleine Pop-ups, wechsle, stelle fest, dass es das falsche Fenster war.

Warum ist das wichtig? Natürlich sind Äußerungen eines Managers etwas anderes als tatsächliche Updates, die die Nutzererfahrung verbessern. Trotzdem dürfen die Aussagen Parakhins als ein gutes Zeichen gedeutet werden, wenn man mit dem aktuellen Startmenü unzufrieden ist.

Durch seine Beiträge wird nämlich klar: Führende Manager bei Microsoft haben die Probleme mit Windows 11 auf dem Schirm - und sind offenbar auch daran interessiert, sie zu beheben.

Trotzdem muss Microsoft den Reden auch Taten folgen lassen. Es bleibt abzuwarten, wann und in welcher Form man das Startmenü von Windows 11 tatsächlich überarbeitet. Bis dahin bleibt Nutzern nur der Wechsel auf eine alte Windows-Version, das Verwenden von Drittanbieter-Software oder ein Abfinden mit dem aktuellen Menü.

Was meint ihr? Sind die Aussagen Parakhins ein gutes Zeichen, dass Microsoft die Probleme der Community hört? Oder gebt ihr wenig auf seine Worte, solange sie nicht durch Patchnotes unterstrichen werden? Stört euch das aktuelle Startmenü, habt ihr euch damit abgefunden - oder nutzt ihr selbst eine Drittanbieter-Software wie Start11? Schreibt es uns in die Kommentare!