Windows 11: Update sorgt für Chaos beim Widget-Panel

Das neue Update für Windows 11 verursacht bei einigen Nutzern ganze Systemabstürze.

Microsoft hat vor kurzem das Mai-Update für Windows 11 veröffentlicht. Das sollte vor allem Verbesserungen der Systemstabilität und Sicherheit mit sich bringen. Leider scheint das Update bei vielen Nutzern genau das Gegenteil bewirkt zu haben - zumindest, wenn man öfter das Widget-Panel verwendet.

Glücklicherweise scheint es eine Lösung für das Problem zu geben. Die erfordert es jedoch, das Update komplett neu zu installieren.

Nach dem Installieren des Updates mit der Bezeichnung KB5026372 klagen viele Nutzer auf Reddit über Probleme mit dem Widgets-Panel von Windows 11.

Die Betroffenen beschweren sich, dass das Öffnen von Widgets einem russischen Roulette gleicht. Mal bleiben diese hängen, stürzen ab oder funktionieren nicht, bis man den PC neu startet. Einige berichten sogar von Systemabstürzen, die durch das Öffnen des Widget-Panels verursacht werden.

Das Problem könnte durch eine fehlerhafte Installation des Updates verursacht werden, da einige Nutzer es durch eine Neuinstallation des Updates beheben konnten.

So schreibt u/Longjumping-Fall-784:

I got same issue it gets fixed when I uninstalled and then reinstalled latest update, but sometimes it freezes [...]

Ich hatte denselben Fehler. Es wurde behoben, nachdem ich das neue Update de- und dann neuinstalliert habe, aber manchmal friert es ein [...]