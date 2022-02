Windows 12: "Witz" geht nach hinten los, Microsoft-Chef schreitet ein

Aktuell machen Gerüchte über den Start der Entwicklung von Windows 12 die Runde, unter anderem aufgrund eines vermeintlichen Witzes des Twitter-Accounts SwiftOnSecurity. Während sich viele fragen, wie viel wahrer Kern dahinter steckt, versteht Microsofts CEO Satya Nadella in diesem Fall offenbar keinen Spaß.

Was genau ist passiert? Der mittlerweile gelöschte Tweet des Sicherheitsexperten hinter dem besagten Twitter-Account hatte übersetzt den Inhalt Laut einer Quelle bei Microsoft befindet sich Windows 12 bereits in der Entwicklung und es wird zwei TPM-Module voraussetzen .

In einem späteren Beitrag erklärt SwiftOnSecurity die Löschung dieses Tweets damit, dass es sich nur um einen Witz gehandelt habe und er entschuldigt sich für die entstandene Verwirrung. Der Witz basiert auf dem viel umstrittenen Umstand, dass Windows 11 ein TPM-Modul in der Version 2.0 fordert. Mehr zu den Hintergründen erfahrt ihr in diesem Artikel:

SwiftOnSecurity gibt außerdem an, dass er keinen technisch triftigen Grund für den Einsatz von mehr als einem TPM-Modul oder ein System kennt, dass die Anzeige von mehr als einem solcher Module erlauben würde.

Gespenstisch - Nachricht von Satya

Wie andere Tweets von ihm zeigen, führte auch Druck von ganz oben bei Microsoft dazu, dass er die Nachricht wieder gelöscht hat. In einer Meldung heißt es Microsoft ruft die Führungsetage auf den Plan, um meinen Witz über Windows 12 zu korrigieren . Als Beleg dient eine kurze Nachricht vom Microsoft-Chef Satya Nadella höchstpersönlich an ihn:

Wofür wtf steht, dürfte allgemein bekannt sein. Tay bezieht sich auf den Namen Taylor. Das ist zwar nicht der richtige Name des Sicherheitsexperten, aber er nimmt Bezug auf seinen Twitter-Account. SwiftOnSecurity ist wegen der bekannten Sängerin Taylor Swift entstanden, die in Sachen Datenschutz als sehr vorsichtig gilt.

Warum schaltet Microsoft sich hier ein?

Auch wenn es auf den ersten Blick unwahrscheinlich klingt, dass der Microsoft-CEO in so einem Fall private Nachrichten verschickt, ist das hier durchaus plausibel. Der Grund: SwiftOnSecurity gehört zu den so genannten Microsoft Most Valuable Professionals beziehungsweise MVPs.

Dahinter verbirgt sich ein offizielles Programm von Microsoft, das Experten in verschiedenen Bereichen für ihre Kenntnisse und Beiträge in der Community auszeichnet.

Dass ausgerechnet ein solcher MVP-Experte einen Scherz über das möglicherweise irgendwann kommende Windows 12 im Zusammenhang mit dem viel diskutierten Sicherheitsmodul TPM macht, wirkt nach Außen hin sicher nicht optimal. Das Thema TPM und andere wichtige Fragen rund um Windows 11 besprechen wir auch im folgenden Video zum Release des neuen Betriebssystems genauer:

Was hat es mit Windows 12 auf sich?

Die Löschung des Tweets und das Zurückrudern von SwiftOnSecurity müssen nicht zwingend bedeuten, dass der gesamte Inhalt ein Witz war. Möglicherweise gilt das nur für den Einsatz von zwei TPM-Modulen, nicht aber für die Entwicklung von Windows 12.

Es gib zumindest weitere Hinweise darauf, dass Microsoft bereits an Windows 12 arbeitet oder das sehr bald tun wird. Wie Computerbase berichtet, will auch die Webseite Deskmodder aus eigenen Quellen davon erfahren haben.

Demnach macht Microsoft mit Windows 12 auch beim technischen Unterbau im Gegensatz zu Windows 11 vieles anders. Während Windows 11 im Kern ein optisch angepasstes Windows 10 darstellt, soll Windows 12 laut aktueller Gerüchte auf Windows 10X basieren.

Was ist Windows 10X? Bei Windows 10X handelt es sich um ein inzwischen eingestelltes Projekt von Microsoft, das ursprünglich für Geräte mit zwei Bildschirmen entwickelt werden und schlanker als Windows 10 sein sollte.