Windows 12: Intel hat vermutlich einen groben Releasetermin geleakt

Erwartet uns Windows 12 schon 2024?

Windows 10 wird das letzte Windows - hieß es noch vor ein paar Jahren. Spätestens seit der Einführung von Windows 11 wissen wir: Nö, danach kommen noch ein paar Versionen. Nur logisch, dass uns demnächst also die Einführung eines Nachfolgers in Form von Windows 12 erwartet.

Über das nächste große Update des Betriebssystems wird dabei schon seit einiger Zeit in Form von Leaks und Gerüchten gesprochen - und jetzt hat auch Intel seinen Hut in den Ring geworfen. Denn laut dem Prozessor-Hersteller dürfen wir schon kommendes Jahr mit einem Windows Refresh rechnen - und das kann durchaus Windows 12 sein.

Windows 12 Angebliche Systemanforderungen könnten in Zukunft das Aus für viele Systeme bedeuten von Nils Raettig

Windows 12: Release schon im kommenden Jahr?

Was ist passiert? Intel-Manager David Zinsner kam im Rahmen der Technikkonferenz City 2023 Global Technology auf Windows zu sprechen (Windows Latest berichtete). Zinsner bestätigte, dass ein Windows Refresh in der zweiten Jahreshälfte 2024 erscheinen soll:

Wir glauben, dass '24 ein ziemlich gutes Jahr für Kunden sein wird, vor allem wegen des Windows-Refreshes.

Dass es sich dabei um Windows 12 handeln soll, erwähnte er also nicht explizit.

Das Große Ganze: Trotz der fehlenden Bestätigung ist es wahrscheinlich, dass mit dem Refresh Windows 12 gemeint ist. So hatte ein Intel-Leak bereits im März 2023 erwähnt, dass das Unternehmen mit seinen aktuellen Prozessoren der Generation Meteor Lake auch Windows 12 unterstützen will.

Windows 12 geleakt? Warum gerade alle über Microsofts neues Betriebssystem sprechen von Duy Linh Dinh

Eine neue Windows-Version wird zudem traditionell alle drei Jahre erwartet - wie es der Zufall will, liegt der Release von Windows 11 im kommenden Jahr genauso lange zurück. Und bereits im Februar 2022 gab es erste Gerüchte, dass Microsoft bereits an einem Nachfolger von Windows 11 arbeitet.

Was bedeutet das für euch? Welche Neuerungen Windows 12 bringen soll, ist natürlich noch nicht offiziell bekannt. Zwei große Änderungen werden aber erwartet:

Ein neues Design: Ein fester Bestandteil eines neuen Betriebssystems ist es, dass Microsoft auch das Design von Windows ändert. So wird dem Endnutzer auf den ersten Blick klar gemacht, dass es sich um etwas Neues handelt - selbst, wenn sich unter der Haube weniger tut. Noch mehr Cloud: Mit Windows 12 könnte Microsoft einen großen Schritt in Richtung Web-Betriebssystem machen. Web-Apps, Cloud-PC, OneDrive und der Edge-Browser dürften eine deutlich prominentere Rolle als bisher einnehmen und Windows damit auch unabhängiger von der Hardware des Endanwenders machen.

Wie Windows 12 aussehen könnte? Ein paar Konzeptkünstler haben sich dazu bereits erste Gedanken gemacht: Windows 12: Während Microsoft schweigt, liefern Künstler eine Vision für die OS-Zukunft

