Windows 7 gegen Windows 10 gegen Windows 11: Nach 8 Jahren gibt es einen klaren Gewinner

Die aktuell wichtigsten Windows-Versionen bei Steam treten auch unter euch im Duell gegeneinander an.

Vor acht Jahren beziehungsweise im Juli 2015 erschien Windows 10, vor zwei Jahren folgte schließlich Microsofts aktuelles Betriebssystem Windows 11. Wie hat sich ihre Verbreitung entwickelt und wo steht Windows 7 inzwischen?

Steam und dank reger Teilnahme an unserer Umfrage inzwischen auch ihr gebt klare Antworten, die wir uns in diesem Artikel anschauen.

Die drei oben genannten Windows-Versionen sind bei Steam laut der offiziellen Hardware-Umfrage der Valve-Plattform die relevantesten dort, jeweils in Bezug auf die 64-Bit-Version. Wenig überraschend spielt das 14 Jahre alte Windows 7 dabei mittlerweile kaum noch eine Rolle.

Das zeigt sich in der folgenden Grafik zu den Steam-Zahlen genau so deutlich wie die weiterhin vorhandene, aber abnehmende Dominanz von Windows 10 im Duell mit Windows 11. Am Ende des Artikels folgt außerdem die besagte Umfrage zu euren PCs, die diese Ergebnisse weitgehend bestätigt.

Die Tendenzen sind bei Steam über die vergangenen zwei Jahre gleichbleibend, mit Ausnahme eines Datenausreißers im März 2023, der nicht zu der generellen Entwicklung passt.

Hintergrund: Datenausreißer bei Steam Es kommt ab und an vor, dass sich die Steam-Umfrageergebnisse in einzelnen Monaten deutlich von den Daten vorangegangener Monate unterscheiden. Dabei ist zu bedenken, dass Steam die Daten nicht automatisch bei allen Nutzern erfasst, sondern auf zufällige Stichproben mit vorheriger Einwilligung der Spieler setzt. Im Falle der März-Umfrage 2023 gab es beispielsweise ungewöhnlich viele chinesische Teilnehmer, was auch den Ausreißer nach oben für Windows 10 und den nach unten für Windows 11 erklärt: Tendenziell verbreiten sich neue Windows-Versionen in westlichen Ländern schneller.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen

Der Abstand zwischen Windows 10 und Windows 11 ist auch in der aktuellen Hardware-Umfrage von Steam weiter groß: Etwa zwanzig Prozentpunkte liegt das inzwischen acht Jahre alte Windows 10 vor seinem zwei Jahre alten Nachfolger Windows 11.

Die Tendenz zeigt aber erwartungsgemäß klar in eine Richtung: Langsam, aber sicher wächst die Verbreitung von Windows 11 bei Steam-Spielern an.

Die Ergebnisse aus der GameStar-Community

Umfrageergebnisse zu Hard- und Software unterscheiden sich innerhalb unserer Community häufig stark von den Ergebnissen bei Steam. In diesem Fall gilt das nicht.

Bei bislang mehr als 3.000 Teilnehmern geht Windows 10 auch unter euch mit ungefähr 20 Prozentpunkten Vorsprung als klarer Sieger im Duell mit Windows 11 hervor. Das deutlich ältere Windows 7 kommt ähnlich wie bei Steam auf einen sehr niedrigen Wert von einem Prozent.

Werfen wir zu guter Letzt einen Blick auf Linux, steht das Betriebssystem bei euch mit etwa drei Prozent sogar leicht besser da als bei Steam. Bei der Valve-Plattform gaben zuletzt 1,39 Prozent der Teilnehmer an, Linux zu verwenden.

Wie beurteilt ihr die Entwicklung der Verbreitung von Windows 11 bei Steam? Hättet ihr mit einem schnelleren Anwachsen gerechnet, mit einem langsameren Wachstum oder entspricht das Ergebnis ungefähr euren Erwartungen? Nutzt ihr außerdem bereits Windows 11 und falls nicht, was hat euch bislang von einem Wechsel abgehalten? Schreibt es gerne in die Kommentare!