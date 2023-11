Microsoft gibt nach: Edge und Bing werden deinstallierbar - aber nur in der EU

Microsoft erlaubt es bald europäischen Nutzern vorinstallierte Apps zu deinstallieren. (Bild: Microsoft)

Microsoft hat in einem kürzlich veröffentlichten Blog-Post bekannt gegeben, dass in künftigen Windows-Versionen bestimmte Apps deinstallierbar werden, die es vorher nicht waren - darunter auch Microsoft Edge und Bing.

Nur in der EU

Microsoft fügt sich damit den Regelungen des DMA (Digital Markets Act). Dieser ist ein Sammlung von Gesetzen der Europäischen Union, die darauf abzielt, die Marktmacht großer Online-Plattformen zu regulieren. Er soll sicherstellen, dass digitale Plattformen mit erheblichem Einfluss fair und transparent agieren und den Wettbewerb fördern.

Dem DMA zufolge ist Microsoft dazu verpflichtet, den Nutzern die Möglichkeit anzubieten, vorinstallierte Apps deinstallieren zu können.

Da es sich um EU-Gesetze handelt, führt Microsoft diese Änderungen nicht weltweit ein. Nur im EU-Raum lassen sich Bing und Edge deinstallieren. Alle anderen Länder haben weiterhin keine einfache Möglichkeit dafür.

Folgende Apps können bald deinstalliert werden:

Kamera

Cortana

Fotos

Web Search mit Microsoft Bing (nur EU)

Microsoft Edge (nur EU)

Außerdem werden europäische Nutzer vorher gefragt, ob sie Windows mit ihrem Microsoft-Konto synchronisieren wollen.

Das Update mit diesen neuen Funktionen wird in den kommenden Wochen an Nutzer des Windows-Insider-Programm verteilt, bevor es dann nächstes Jahr an alle Nutzer ausgerollt wird.

Was haltet ihr von der Möglichkeit Microsoft Edge und Bing deinstallieren zu können? Werdet ihr davon Gebrauch machen oder stört das euch eigentlich gar nicht? Oder nutzt ihr Edge und Bing regelmäßig und seid damit zufrieden? Welche Änderungen wünscht ihr euch am meisten für Windows 11 und zukünftige Versionen des Betriebssystems? Schreibt es in die Kommentare!