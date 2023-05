Der Windows Explorer kriegt endlich ein neues Design und das hat es in sich

Der Windows Explorer erstrahlt bald im neuen Glanz.

Microsoft hat auf dem Build-Event einen neuen »persönlichen Assistenten« für Windows 11-Nutzer vorgestellt. Dabei haben sie auch ein neues Design für den Windows-Explorer gezeigt.

Von einer offiziellen Ankündigung kann man allerdings nicht sprechen. Der neue Look des Explorers wurde lediglich nebenbei gezeigt.

Was ändert sich?

Die neue Galerie-Ansicht des kommenden Explorer-Updates.

Sowohl die Detailansicht als auch die Ordneransicht selbst wurden scheinbar verbessert. Zusätzlich wird es wohl eine neue Galerie für Fotos geben.

Wie Windows Central feststellte, sind die Änderungen ein Teil von WinUI 3. Die Anpassung der Benutzeroberfläche soll für bessere Nutzbarkeit mit Touchscreen sorgen. Dazu gehören rundere Oberflächenobjekte und zusätzliche Unschärfeeffekte, die es ermöglichen sollen, die Oberfläche sauberer mit dem Rest des Betriebssystems abzustimmen.

Rein visuell könnte man das neue Design als Mittelweg zwischen den Explorern von Windows 11 und Windows 10 sehen. Die weniger dicken Elemente erinnern uns dabei an das ältere Betriebssystem, während sich die Anordnung der Elemente natürlich an der neueren Version orientiert.

Ein Vergleich gefällig? Gerne doch:

Wann erscheint der neue Explorer?

Bereits im Januar dieses Jahres gab es Gerüchte, dass Microsoft an einer neuen Oberfläche für den Windows Explorer arbeitet. Wann er genau erscheinen wird, ist unklar. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr es natürlich so schnell wie möglich.

Was haltet ihr vom veränderten Design? Seid ihr ein Fan der Veränderung oder wollt ihr, dass alles bleibt, wie es ist? Was gefällt euch vielleicht besonders gut und was eher nicht? Fällt euch eine Funktion ein, die ihr schon immer am Windows Explorer vermisst habt, oder die euch sogar stört?