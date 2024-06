Das wohl kontroverseste Windows-Feature seit Jahren: Microsoft reagiert auf die überwältigende Kritik zu Recall

Ob die vielen Kritiker von Recall hiernach immer noch Kritiker sind? (Quelle: Alexey Novikov über Adobe Stock)

Windows hat vor einiger Zeit ein neues Feature angekündigt. »Recall« soll alle paar Sekunden Screenshots von eurem Bildschirm aufnehmen und sie in einem Archiv speichern, damit ihr in Zukunft immer einsehen könnt, was ihr in der Vergangenheit am Rechner gemacht habt.

Nun gab Microsoft mehr Informationen über das Feature bekannt, die die Situation entschärfen könnten.

Warum ist das wichtig? Das Feature hat nach seiner Ankündigung enorme Kritik bei der Windows-Community ausgelöst und auch Datenschützer auf den Plan gerufen.

Das lag vor allem daran, dass die genaue Funktionsweise des Features noch unbekannt war.

Viele Nutzer gingen davon, dass ihre Screenshots und somit auch ihre privaten Daten und Aktivitäten auf Cloud-Servern gespeichert werden oder Microsoft sich anders Zugriff auf die Bilder verschaffen wolle.

Mit diesen Befürchtungen will Microsoft mit dem neuen Statement aus der Welt schaffen

Recall nur nach Aktivierung aktiv

Das wichtigste zuerst: Windows Recall scheint nur aktiviert zu werden, wenn man die Funktion aktiv einschaltet. Das war bisher nicht bekannt, weshalb Nutzer befürchteten, dass Recall sich nicht oder nur schwer deaktivieren lassen würde.

Microsoft stellt ein paar Dinge klar und entschärft die Situation.

Datensicherheit: Microsoft möchte auch zusätzliche Datenschutz-Funktionen hinzufügen, einschließlich einer Just-in-Time-Entschlüsselung, die durch Windows Hello (Enhanced Sign-in Security) geschützt ist.

Das heißt: Recall-Snapshots sollen nur entschlüsselt und zugänglich gemacht werden, wenn sich der Benutzer authentifiziert. Darüber hinaus wird auch die Suchindex-Datenbank verschlüsselt.

Außerdem muss man Windows Hello nutzen, um Recall verwenden zu können.

Was ist Windows Hello? Mit Windows Hello könnt ihr euch bei eurem Microsoft-Konto anmelden und dazu euer Gesicht, einen Fingerabdruck oder einen Pin verwenden.

Windows Hello ist eine zusätzliche Methode, um euch einzuloggen. (Bild: igorslab)

Was passiert mit den Screenshots? Laut Microsoft werden die regelmäßigen Screenshots nur lokal auf eurem Rechner gespeichert und werden mit niemandem geteilt, auch nicht mit Microsoft.

Zusätzlich sollt ihr immer eine Benachrichtigung bekommen, wenn ein Screenshot gemacht wird.

Wann kommt Windows Recall? Das neue Feature soll am 18. Juni 2024 mit den ersten Microsoft Copilot-PCs erscheinen.