Klare Aussage: »Ich bleibe bei Windows 10, bis Windows 12 erscheint« – Aber wie ist es bei euch?

Im Oktober 2021 ist Windows 11 erschienen, nachdem es zunächst lange Zeit bei Microsoft hieß, dass es nach Windows 10 keine neue Version mehr geben wird. Da kann man sich zu Recht die Frage stellen, ob man mit dem Wechsel nicht lieber gleich auf Windows 12 warten soll.

Ein Meme dazu sorgt aktuell bei Reddit für große Diskussionen, der entsprechende Beitrag ist mittlerweile bei über 1.800 Kommentaren angekommen. Das nehmen wir zum Anlass, um euch zu fragen, welches Betriebssystem ihr aktuell nutzt beziehungsweise ob ihr schon zu Windows 11 gewechselt seid?

Brauchen Spieler Windows 11?

Auch etwa 16 Monate nach Release von Windows 11 gilt weiterhin, dass man als Spieler bestens mit Windows 10 zurechtkommt.

Die Schnittstelle DirectStorage für Spiele mit besonders kurzen Ladezeiten und anderen potenziellen Neuerungen wird laut Microsoft zwar nur unter Windows 11 optimal genutzt. Bislang gibt es aber ohnehin fast keine Spiele damit und welche Nachteile es genau unter Windows 10 gibt, hat Microsoft bisher nicht näher erläutert. Wir gehen davon aus, dass sie meist gering sein werden.

Mehr zu DirectStorage erfahrt ihr in unserem Technik-Check zum ersten PC-Spiel mit der Funktion. Genauer gesagt handelt es sich um Forspoken:

141 12 Forspoken im Tech-Check Das habe ich noch in keiner Open World erlebt

Der Support für Windows 10 läuft noch bis zum 14. Oktober 2025. Den Verkauf von Windows 10 über die eigene Webseite hat Microsoft bereits eingestellt, entsprechende Links führen zum Angebot von Windows 11.

Offiziell gibt es bislang keinerlei Informationen über ein mögliches Windows 12. Allerdings kam die Ankündigung von Windows 11 zu ihrer Zeit auch mehr oder weniger aus dem Nichts. Sie lag jedoch etwa sechs Jahre nach dem Release von Windows 10 - wer wirklich auf Windows 12 warten will, der dürfte also noch einige Geduld brauchen.

Welche Option habt ihr in der Umfrage ausgewählt? Und falls ihr noch nicht zu Windows 11 gewechselt seid, woran liegt das und plant ihr einen Wechsel in Zukunft? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!