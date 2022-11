Windows 11 gegen Windows 10 gegen Windows 7: Wer hat die Nase vorne?

Wer auf dem PC spielt, der setzt in den meisten Fällen auf Windows - auch wenn sich beim Spielen mit anderen Betriebssystem wie Linux und Mac OS in den letzten Jahren durchaus einiges getan hat.

Wir wollen es genauer wissen und starten deshalb eine neue Frage zu der Windows-Version, die ihr auf eurem Desktop-PC primär nutzt - wenn das denn überhaupt der Fall ist.

Und ja, in der Umfrage taucht auch explizit Windows 8/8.1 auf, obwohl wir es im Titel und auf dem Teaser-Bild nicht erwähnen. Das liegt daran, dass es nun mal als Zwischenschritt nach Windows 7 und vor Windows 10 erschienen ist, selbst wenn es mit Blick auf frühere Umfragen von uns zu Windows-Versionen die mit Abstand am wenigsten genutzte unter den vieren ist.

Aber genug der Vorrede, es folgt die besagte Umfrage -wir freuen uns über eine rege Teilnahme!

Windows-Versionen im Wandel der Zeit und neu gedacht

Während unsere Umfrage sich bewusst auf Windows-Versionen die heute realistisch gesehen noch nennenswerte Relevanz auf Gaming-PC besitzen, haben wir vor einiger Zeit einen deutlich weiteren Blick zurück der anderen Art gewagt.

Genauer gesagt war es ein Horchen zurück, denn wir haben uns die einprägsamsten Start-Sounds von Windows geschnappt und sie für euch in ein kleines Quiz gepackt. Macht gerne den Versuch, ob ihr die Geräusche alle der richtigen Windows-Version zuordnen könnt!

38 9 Quiz zu den Startsounds So schön kann Windows klingen!

Wollt ihr dagegen lieber was für das Auge statt für die Ohren, werft doch mal einen Blick auf dieses Design-Konzept für Windows 7 eines Youtubers. Unserer Meinung nach kann es sich wirklich sehen lassen, aber schaut es auch am besten selbst einmal an:

Dagegen sehen Windows 10 und Windows 11 fast schon alt aus: Windows-Klassiker im neuen Gewand

Seid ihr dagegen voll auf der Höhe der Zeit und nutzt Windows 11 schon länger, dann haben wir zum Abschluss auch noch etwas Interessantes für euch in petto: Genauer gesagt geht es um versteckte Features, die ihr unbedingt kennen solltet.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welche Windows-Version ihr aktuell primär nutzt und warum sowie welche über all die Jahre eure liebste Version war. Wir sind gespannt auf eure Meinung!