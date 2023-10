Ihr habt kein WLAN in der Deutschen Bahn? Der schlechte Empfang hat simple Gründe

Töff, töff, töff, die Eisenbahn, wer will mit der DB fahren - und durchs Internet zuckeln? (nokturnal/Adobe Stock; Franck/Unsplash)

Vereisen mit ICE- und Intercity-Zügen der Deutschen Bahn: Für viele Reisende ist es längst zum Volkssport geworden, nicht nur auf die Verspätungen der Bahn, sondern auch auf das als mangelhaft wahrgenommene WLAN zu schimpfen.

Mit der Videoreihe »Real Talk« auf dem Sozialen Netzwerk Instagram kommuniziert die Deutsche Bahn mit der Öffentlichkeit - und betreibt Aufklärungsarbeit. So auch in dem kürzlich veröffentlichten Video »Wovon die WLAN-Leistung im Zug abhängt«.

Was die Deutsche Bahn ihrer Meinung nach für die Internet-getriebene Digitalisierung Deutschlands tut, erfahrt ihr dort - und jetzt gleich in diesem Artikel.

Wieso ist das WLAN der Deutschen Bahn dermaßen schlecht?

Die gute Nachricht vorab: Laut DB sei auf der gesamten Flotte der ICEs und Intercitys kostenloses WLAN verbaut - und würde ständig weiterentwickelt. Eines der Beispiele hierfür ist die Weiterentwicklung von 3G auf 5G.

Dessen ungeachtet ist der komplette WLAN-Umbau von Zügen mit einem hohen Aufwand verbunden, bei dem neue Antennen im Dach- und Innenbereich zu montieren sind. Eine zeit- und kostenintensive Aufrüstung, die deshalb nur bei pausierenden Zügen vorgenommen werden kann, wie die Deutsche Bahn sagt. Aktuell werden monatlich drei Züge mit der neuesten Internetzugangstechnologie ausgestattet.

In dem Social-Media-Posting in Videoform geht - Achtung: Wortspiel! - Trainfluencer Peterle Sky auf eine kundenseitige Anfrage ein. Diese Frage, mit der sich sicherlich viele Bahnreisende identifizieren können, lautet:

»Warum funktioniert das WLAN nicht in allen ICE- und Intercity-Zügen gleich gut?«

Die Deutsche Bahn hat längst ihre eigene Internetpersönlichkeit. Gestatten: Peterle Sky. (dereisenbahner.net)

Die seitens Deutsche Bahn aufgeführten Gründe für schlechtes Internet während der Zugfahrt lassen sich mit vier Stichpunkten zusammenfassen:

➡️ Doppelte Belastung: Laut Peterle Sky habe sich die Nutzung des WLANs (Wireless Local Area Networks) im Verlauf der letzten fünf Jahre verdoppelt. Es nutzen also doppelt so viele Fahrgäste das WLAN an Bord, verglichen mit dem Jahr 2018.

➡️ Datenhungrige Anwendungen: WhatsApp, Instagram, Tinder, Twitter, Snapchat, YouTube, und wie die ganzen als Icons auf dem Smartphone-Display verewigten Apps heißen, die sich mittlerweile auf jedem mobilen Endgeräte tummeln.

Mit immer mehr Apps geht ein immer größerer Datenhunger einher. Eine Herausforderung, vor der die Deutsche Bahn mit ihrem Internetangebot steht.

➡️ 3G versus 5G: Die Deutsche Bahn rüste zwar von 3G auf 5G auf, doch abhängig vom Zeitpunkt des Einbaus, kommt ihr entweder in Genuss von 5G - oder kriecht mit 3G dahin.

Anders gesagt: Der Zeitpunkt des Einbaus entscheidet darüber, wie leistungsfähig das von euch genutzte WLAN-System ist. Gerade ältere Systeme leiden unter einer hohen Nutzeranzahl. Dadurch würde weniger Datenvolumen pro Person bereitgestellt. Was uns direkt zum nächsten Punkt bringt.

➡️ Hohe Auslastung: Es ist eine Milchmädchenrechnung, aber deshalb nicht unwahr: je mehr Fahrgäste in ICE oder Intercity auf das WLAN zugreifen, desto langsamer werden die Ladezeiten.

Ergo: Bei hoch ausgelasteten Zügen sei die Wahrscheinlichkeit für lahme Ladezeiten höher - oder das Internet im Zug bricht sogar komplett zusammen.

Wer möchte, lässt sich die Problematik gleich hier unten von Peterle Sky zusammenfassen:

Was denken Bahnfahrer und Kunden über die Erklärung?

In den Kommentaren zum Video finden sich, wenig überraschend, viele auf die Deutsche Bahn schimpfende Wortmeldungen. Zum Beispiel der Nutzer »daddy.fay« schreibt:

»Ihr kriegt es ja nicht mal hin, auf geraden Gleisen pünktlich zu fahren und alles richtig zu koordinieren.«

An anderer Stelle fällt beispielsweise Benutzerin »_mitsuki_black_« in den allgemein negativen Tenor ein, indem sie sagt:

»Ich fahre regelmäßig von München nach Berlin und zurück. Das WLAN ist so gut wie jedes Mal richtig schlecht. Dabei will ich eigentlich nur was fürs Studium recherchieren. Ich schaue nicht einmal Filme an oder streame Musik.«

Hingegen einer, der sehr technisch wird, ist »_1peterthegreat1_«. Er schreibt:

»WLAN oder WiFi (Wireless Local Area Network) sind LAN ermöglichende Drahtlos-Technologien für mobile Endgeräte (wie z.B. Smartphones, Tablet-PCs, Laptops). [...] Für eine gut funktionierende Internetverbindung ist ein gut funktionierendes LAN wichtig. Die Internetanbindung wiederum erfolgt etwa durch 3G oder 5G, den sogenannten Mobilfunkstandards. Diese wird durch Funkzellen gewährleistet. Da sich der Zug fortbewegt, springt er immer wieder von Funkzelle zu Funkzelle [...]..«

Was haltet ihr von diesem Infotainment-artigen Erklärbär-Video der Deutschen Bahn? Hat es euer Verständnis für Internetprobleme verbessert, oder seid ihr sowieso der Überzeugung, dass die Deutsche Bahn für alles Schlechte und Böse auf der Welt verantwortlich ist? Fun Fact: Auch in England schimpfen die Briten auf ihre »East Midland Trains«. Schreibt uns über eure letzte Zugfahrt gerne in die Kommentare.