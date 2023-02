Futuristisch und protzig: In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad soll im Nordwesten ein neues Stadtzentrum mit dem Namen »New Murabba« entstehen. Das etwa 19 Quadratkilometer große Areal soll laut Kronprinz Mohammed bin Salman »die größte moderne Innenstadt der Welt« werden. Im Zentrum davon soll der »Mukaab« stehen, ein quadratischer Wolkenkratzer, der 400 Meter breit, lang und hoch sein wird. Das Unternehmen New Murabba Development Company wirbt damit, dass der Mukaab ganze 20 Empire State Buildings aufnehmen könnte.

Der Mukaab soll ein »immersives« Erlebnis werden

Der Mukaab soll das weltweit erste »immersive Reiseziel« der Welt werden. Im Inneren des Riesenwürfels befindet sich ein spiralförmiger Turm, der sich inmitten eines Einkaufszentrums befindet, das mit Hologrammen geschmückt ist. Erste Bilder zeigen Wasserfälle, schwebende Felsen und futuristische Aufzüge. Das Konzept erinnert optisch an die Citadel von Mass Effect oder die Fantasiewelten von Avatar: Reise nach Pandora. Das Unternehmen selbst bezeichnet den Mukaab als »Tor zu einer anderen Welt«. Die Hologramme im Inneren sollen von Tag zu Tag unterschiedlich sein. An einem Tag soll man sich auf dem Mars befinden und am nächsten unter dem Ozean.

Insgesamt wird der Mukaab 2 Millionen Quadratmeter Fläche haben und neben den Einkaufsmöglichkeiten noch weitere Touristenattraktionen, Hotels und Wohnungen unterbringen. Im Präsentationsvideo zum Würfel-Wolkenkratzer, könnt ihr euch selbst ein Bild über das Projekt machen.

Das Stadtzentrum selbst, also New Murabba, soll zusätzlich ein Wohnort für hunderttausende Menschen werden. Laut New Murabba Development Project soll vor allem Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen und daher viel Grünfläche angelegt werden. Zusätzlich soll es eine Universität für Design und Technologie, ein »immersives« Kino und ein Museum geben. Für Touristen werden bis zu 9.000 Hotelzimmer verfügbar sein.

New Murabba soll 2030 fertiggestellt werden.

