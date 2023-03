Xiaomi 13 (Pro): Das sagen die ersten Tests zur neuen Smartphone-Reihe aus China

Das Xiaomi 13 ist keineswegs brandneu. Bereits im Dezember letzten Jahres veröffentlichte Xiaomi seine neue Flaggschiff-Serie für den chinesischen Markt. Seit dem 26. Februar können nun alle Interessierten in den Genuss der neuesten Ableger des Konzerns kommen.

Aber wie schlägt sich das Xiaomi 13 respektive 13 Pro? Die ersten Testberichte zum neuen Smartphone sind bereits veröffentlicht. Wir zeigen euch, wie der allgemeine Tenor zum chinesischen Herausforderer von Samsung & Co. ausfällt. Vorab noch ein kurzer Blick auf die technischen Daten:

Technische Spezifikationen

Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Display 6.36 Zoll FHD+ (2400 x 1080), 120 Hertz 6,7 Zoll QHD (3200 x 1440), 1 bis 120 Hertz Kamera 50 Megapixel (Hauptkamera)

12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel)

10 Megapixel (Tele-Kamera)

32 Megapixel (Frontkamera) 50 Megapixel (Hauptkamera)

50 Megapixel (Ultra-Weitwinkel)

50 Megapixel (3,2x Tele-Kamera)

32 Megapixel (Frontkamera) Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8,0 GByte 12,0 GByte Speicher 256 GByte 256 GByte Akku 4.500 mAh 4.820 mAh Aufladen 120 Watt verkabelt, 50 Watt kabellos 120 Watt verkabelt, 50 Watt kabellos Software MIUI 14 auf Basis von Android 13 MIUI 14 auf Basis von Android 13 Gewicht 189 Gramm 229 Gramm Größe 71.5 x 152.8 x 8 Millimeter 2.9 x 74,6 x 8,38 Millimeter IP-Zertifizierung IP68 (Staub- und Wassergeschützt) IP68 (Staub- und Wassergeschützt)

Xiaomi 13: Ein S23-Herausforderer

Optisch macht das Xiaomi 13 einiges her, erinnert aber an seine Konkurrenten aus Südkorea und Cupertino in Form des Galaxy S23 sowie des iPhone 14. Das wird vor allem beim Blick auf die Frontseite und die Seiten des Smartphones deutlich.

Unter der Haube braucht sich der neue Ableger von Xiaomi nicht zu verstecken. Bestückt ist der Handschmeichler mit dem aktuellen Top-SoC von Qualcomm - dem Snapdragon 8 Gen 2. Hinzu kommen 8,0 GByte Arbeitsspeicher.

In Deutschland sind nur die Farben Schwarz, Grün und Weiß verfügbar.

Im Alltag weiß die Performance des Flaggschiffs die Tester zu überzeugen. So beschreibt Notebookcheck das Xiaomi 13 als »kompaktes Powerhouse«.

Generell kommt das Design mit einem Mix aus Glas und Aluminium gut an. Mit rund 6,4 Zoll ist das 120-Hertz-OLED-Display fast schon »handlich«, zumindest für Flaggschiff-Verhältnisse. Beim Pro-Modell sind es 6,7 Zoll.

Hervorgehoben wird beim Bildschirm insbesondere die Peak-Helligkeit von 1.900 Nits, die sehr nahe an die 2.000-Nits-Spitzenhelligkeit des Apples iPhone 14 Pros herankommen.

In meiner kurzen Zeit mit dem Xiaomi 13 bisher habe ich festgestellt, dass das Telefon außergewöhnlich hell und reaktionsschnell ist. Mit seiner 120-Hz-Bildwiederholrate macht es Bewegungen (bei Spielen oder beim Scrollen durch soziale Medien) zu einer reibungslosen Erfahrung. Quelle: techradar

Gelobt wird außerdem überwiegend die starke Akkulaufzeit des Geräts, mit der die Tester problemlos durch den Tag gekommen sind. Sollte die Batterie sich dem Ende neigen, werden lediglich rund 40 Minuten benötigt, bis die 100-Prozent-Marke erreicht ist. Kabellos könnt ihr das neue Gerät mit bis zu 50 Watt aufladen.

Solides Kamera-Setup der Xiaomi 13-Serie

Insgesamt macht das Kamera-Setup des Xiaomi 13 überzeugende Bilder, die den Testern gefallen. Abstriche müsst ihr wohl bei der Tele- und Ultra-Weitwinkel-Kamera in Kauf nehmen, wie Pocket-lint aufführt. Die Weitwinkel- und Tele-Kameras sind demnach etwas schwach.

Bei der Hauptkamera besteht hingegen ein allgemeiner Konsens: Sie weiß zu überzeugen und das Tuning durch Leicas Software-Einspeisung sorgt für natürliche und ansehnliche Bilder.

Die Kamera sorgt in den ersten Tests für ein positives Gesamtbild.

Vor allem der große Bruder - das Xiaomi 13 Pro - macht einen hervorragenden Eindruck, laut Tom's guide:

Die Hauptkamera [...]fängt viel Licht in ihrem großen Sensor ein und gibt uns ein schönes farbenfrohes Bild

Auch Techradar lobt die 50-Megapixel-Hauptkamera des Pro-Modells als »hochwertiges Kameraerlebnis«.

In einem Punkt sind sich die bisherigen Testberichte ebenfalls einig: Der Kamerabuckel auf der Rückseite des Smartphones ragt deutlich aus dem Gehäuse hervor. Käufer des Xiaomi 13 Pro müssen sich mit diesem Umstand arrangieren.

Xiaomi 13 weist wenige Schwächen auf

Trotz der vielen positiven Stimmen gibt es auch nennenswerte Mängel. Der Preis von rund 1.000 Euro für das Standard-Modell ist eine Ansage, die nicht allen schmecken wird.

Für das Pro-Modell wird sogar ein Preis von stolzen 1.300 Euro aufgerufen. Ein schon länger andauernder Trend, der sich fortzuführen scheint. Immerhin sieht es bei der Konkurrenz wie Samsung und Apple nicht rosiger aus.

Möchtet ihr ein paar Euros sparen, könnte das Xiaomi 13 Lite für euch interessant sein. Für rund 500 Euro müsst ihr allerdings Abstriche beim Prozessor und Kamera-Setup hinnehmen.

Durch den eben genannten Kamera-Buckel auf der Rückseite beschreibt Alex Walter Todd von Techradar den Boliden Xiaomi 13 Pro als »schwer«. Auf die Waage bringt das Gerät immerhin stolze 229 Gramm.

Zudem wird die Auswahl an Speicheroptionen auf dem internationalen Markt kritisiert. Lediglich die Variante aus 8,0 GByte RAM und 256 GByte Speicher steht Käufern zur Verfügung.

Wer vorher noch kein Xiaomi-Smartphone mit MIUI auf Basis von Android 13 sein Eigen nannte, wird sich außerdem an das Betriebssystem gewöhnen müssen, wie Pocket-lint beschreibt:

Es ist kein schlechtes Betriebssystem, es ist nur ganz anders als das, was wir gewohnt sind und einige der Designentscheidungen sind rätselhaft

Ebenfalls ein Thema ist die Bloatware, die auf der Xiaomi 13-Reihe nicht übermäßig vertreten ist. Allerdings ist diese Baustelle wohl noch ausbaufähig.

Einen der größten Abstriche müssen Käufer zudem beim USB-C-Anschluss hinnehmen, denn dieser basiert auf Version 2.0. Bedeutet im Klartext: maximal 40 MByte/s an Übertragungsgeschwindigkeit, die dem aktuellen Standard deutlich hinterherhinken.

Auf einen Blick: Das sagt das Netz über das Xiaomi 13

Das wird gelobt schönes und helles Display

schönes und helles Display ausgezeichnete Akkulaufzeit

ausgezeichnete Akkulaufzeit schnelles Aufladen

schnelles Aufladen überzeugende Performance

überzeugende Performance tolle Haupt- und Selfie-Kameras Das wird kritisiert MIUI 14 gewöhnungsbedürftig

MIUI 14 gewöhnungsbedürftig hoher Preis

hoher Preis unterstützt nur USB 2.0

unterstützt nur USB 2.0 schwer

Wir hoffen, einen ausführlichen Test zum Xiaomi 13 schnellstmöglich nachliefern zu können. Wie blickt ihr auf das neue Flaggschiff-Modell des chinesischen Konzerns Xiaomi? Nennt ihr ein Smartphone des Herstellers euer Eigen? Wie sind eure Erfahrungen mit den Handys von Xiaomi? Eure Meinung zu diesem Thema interessiert uns. Schreibt es gerne in die Kommentare!