Handy mit 6.000 Nits: Xiaomi will wohl bald einen Rekord brechen

Der Nachfolger des Xiaomi 13 Ultra, wird wohl ein extrem helles Display besitzen. (Bild: Xiaomi)

Von Jahr zu Jahr wird bei Handys vor allem eine Sache immer besser: das Kamerasystem. Jetzt haben Handyhersteller wohl einen neuen Bereich für sich gefunden, bei dem sie sich gegenseitig übertrumpfen wollen: die Spitzenhelligkeit des Displays.

Erst vor einigen Wochen haben wir über das Redmi K70 Pro berichtet, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels das hellste Handydisplay überhaupt hatte - mit beeindruckenden 4.000 Nits. Nur einen Tag später setzte OnePlus mit seinem OnePlus 12 einen drauf und bot damit ein Handy mit 4.500 Nits.

Laut einem neuen Gerücht wird sich Xiaomi die Helligkeits-Krone wohl bald zurückerobern.

6.000 Nits wäre »problemlos« erreichbar

Das Gerücht erreicht uns über »Kartikey Singh« auf X. Singh ist kein unbeschriebenes Blatt in der Leaker-Community und teilt über seinen Account vor allem Informationen und Leaks über chinesische Handys, wie OnePlus, Vivo und natürlich Xiaomi.

Laut ihm wird das noch unangekündigte Xiaomi 14 Ultra keine Probleme damit haben, eine maximale Helligkeit von 6.000 Nits zu erreichen.

Dieses Gerücht wird von »Digital Chat Station« - einem bekannten Xiaomi-Insider - über Weibo bestärkt. Er geht davon aus, dass das nächste Xiaomi-Flaggschiff, das in der ersten Hälfte von 2024 erscheinen wird, ein deutlich helleres Display haben wird. Eine Nits-Zahl nennt er nicht.

Mehr Informationen zum Xiaomi 14 Ultra: Singh teilt außerdem Informationen zum Aussehen des neuen Kamera-Flaggschiffs. Die Rückseite des Handys soll eine noch größere Kamerainsel beherbergen, die von einem texturierten Ring umgeben ist. Dieser könnte für das Fokussieren und Zoomen verwendet werden.

Im Gegensatz zum 13 Ultra sollte die Rückseite auch etwas flacher ausfallen. Das Arrangement der Objektive soll sich nicht ändern. Als Bildsensor könnte der neue LYT900 von Sony zum Einsatz kommen: ein neuer 50-Megapixel-Sensor im 1-Zoll-Format.

Die Vorderseite des Handys soll besonders »schön« aussehen. Was Singh damit meint, verrät er nicht.

Weitere Informationen sind noch nicht bekannt. Wir können davon ausgehen, dass das Handy wieder eine Kamera mit Leica-Optik besitzen und diese im Vordergrund stehen wird. Sobald es Neuigkeiten zu dem Handy gibt, werden wir zeitnah für euch berichten.

Was haltet ihr davon, dass Bildschirme immer heller werden? Ist eine solche Helligkeit überhaupt notwendig oder haltet ihr Verbesserungen in dem Bereich als längst überfällig? Habt ihr Probleme, euer Handydisplay bei gleißendem Sonnenlicht abzulesen? Welche technischen Bereiche von Smartphones sollten eurer Meinung nach auch verbessert werden? Schreibt es uns in die Kommentare!