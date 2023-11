Xiaomi 14 Ultra: Kamera-Monster soll früher als gedacht erscheinen

Das Xiaomi 14 Ultra soll vergleichsweise früh im nächsten Jahr auf den Markt kommen. (Bild: Xiaomi)

Dass Xiaomi auch im kommenden Jahr mit einer neuen Flaggschiff-Generation plant, dürfte nur wenige verwundern. Hierbei handelt es sich aller Voraussicht nach um das Xiaomi 14 Ultra, das wie bereits der Vorgänger mit einer starken Kamera punkten will.

Im Gegensatz zum Xiaomi 13 Ultra soll das aktuelle Modell aber etwas früher erscheinen, wie der für gewöhnlich gut informierte Account Digital Chat Station auf der chinesischen Plattform Weibo wissen will.

So wurde das (noch) aktuelle Modell in China im April 2023 und weltweit im Juni 2023 auf den Markt gebracht. Das Xiaomi 14 Ultra soll dennoch bereits im ersten Quartal 2024 - also spätestens im März nächsten Jahres - vorgestellt werden.

In dem genannten Weibo-Beitrag geht Digital Chat Station etwas kryptisch vor und spricht nur von einem Flaggschiff-Smartphone, das vorläufig für das erste Quartal des nächsten Jahres geplant ist. Ob hiermit aber nur der Marktstart in China oder auch ein weltweiter Launch gemeint ist, bleibt unklar.

Das Flaggschiff-Prädikat möchte sich das Xiaomi 14 Ultra indes mit einer nochmals verbesserten Kamera sowie einem neuen Bildschirm verdienen, wie das Portal Gizchina berichtet.

Xiaomi 14 Ultra: Ein Display auf den Spuren des S23 Ultra

Demzufolge soll der Bildschirm des Xiaomi 14 Ultra zumindest von außen betrachtet komplett flach wirken. Nehmt ihr das Smartphone aber in der Hand, soll sich bemerkbar machen, dass es sich um ein Curved-Display handelt, wenngleich die Biegung nur klein ausfalle.

Eine ähnliche Technologie hat Samsung bereits bei seinem Galaxy S23 Ultra verbaut, das durch einen solchen Bildschirm eine besonders gute Haptik erzielen konnte.

Außerdem wird von einem 6,67 Zoll großen AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixel sowie 120 Hertz Bildwiederholrate ausgegangen.

Das Merkmal schlechthin soll wie für Xiaomi üblich erneut die Kamera werden. Im Gegensatz zum Sony IMX989-Sensor des Vorgängermodells soll das 14 Ultra ein Upgrade erhalten.

Hierbei könnte es sich um den LYT900-Sensor handeln, den Sony im vergangenen Juni vorgestellt hat. Mit 1/0,98 Zoll ist dieser leicht größer als der IMX989 und setzt auf eine Auflösung von 200 Megapixel, wie Digital Chat Station in einem älteren Weibo-Post erklärt.

Flankiert wird das Ganze von insgesamt drei Kameras mit jeweils 50 Megapixeln, bei denen es sich je um eine Ultraweitwinkel-, Teleobjektiv- und Periskoplinse handeln soll.

Bei den weiteren technischen Daten ist ebenfalls noch nichts bestätigt, doch es gilt als realistisch, dass das Xiaomi 14 Ultra auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als Prozessor setzt. Speicherseitig sind 12,0 GByte RAM im Gespräch.

Bei der Software arbeitet das Xiaomi 14 Ultra mit dem kürzlich vorgestellten HyperOS, das die bisherige MIUI-Bedienoberfläche ersetzt.

