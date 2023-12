Wenn ihr ein Handy von Xiaomi besitzt, sollt ihr darauf bald besser spielen können

Im rechten Eck steht noch das kleine "MI" von MIUI. Das wird 2024 der Vergangenheit angehören (Quelle: Xiaomi, Mediamarkt)

MIUI wird HyperOS. Mit dieser Ankündigung leitete Xiaomi schon im November eine neue Ära des Smartphone-Herstellers ein. Demnach verschwindet das alte Betriebssystem 2024. Laut dem Konzern passt man sich so an die Kundenwünsche an und will durch einen Wechsel die Performance steigern.

So weit, so bekannt. Jetzt meldete sich die Seite Xiaomiui mit einem ersten Hands-on des neuen OS samt Game Turbo zurück. Damit sollt ihr eine bessere Performance beim mobilen Zocken bekommen.

»Game Turbo« soll Mobile Gaming auf den Xiaomi-Geräten verbessern

In HyperOS inbegriffen ist der oben erwähnte Game Turbo. Dabei muss gesagt werden, dass es sich bei der Seite Xiaomiui um die selbst erklärte Fanseite Nummer 1 handelt und die Informationen vorerst mit Vorsicht zu genießen sind.

Diese folgenden Verbesserungen des Spielemodus haben die Tester von Xiaomiui zusammengetragen:

Feinere Grafikeinstellungen wie Texturauflösung für mehr FPS

Beseitigung von WLAN-Lags

Intelligentes Datenmanagement (Datenverbrauch-Beschränkung)

Stimmveränderung beim Zocken mit Kommunikation

Schnelle Einstellung zwischen Performance und Balanced

Sie erklären im Text, dass sie über eine »HyperOS Global ROM« mittels »Test-Domain« den Gaming-Turbo testen konnten. Dieser Zugang ist wohl aktuell nur einigen ausgewählten Testern vorbehalten.

Wie sehr das neue Feature von HyperOS tatsächlich zum Gaming-Erlebnis beiträgt, werden wir näher untersuchen, sobald uns ein Gerät mit entsprechendem Betriebssystem bereitliegt. Auch wie stark sich der Game Turbo von Xiaomi von anderen Modi unterscheidet, die auf Smartphones der Konkurrenz zu finden sind.

Was bedeutet das?

Sollte der HyperOS Game Turbo schließlich als Feature für die verschiedensten Leistungsfaktoren auf den Markt kommen, könnte man sein Smartphone mit den damit verbundenen Features schnell und einfach für das mobile Spielen optimieren.

»Enthusiasten« sollen darüber hinaus weitere Feineinstellungen wie etwa CPU-Multicore-Einstellungen vornehmen können, um die Spieleeinstellungen an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Laut Statista wird der Anteil an Mobile-Gaming-Nutzern bis 2028 auf 1,9 Milliarden Nutzer steigen. Schon jetzt liegt der weltweite Umsatz mit Mobile Games im Jahr 2023 bei etwa 82 Milliarden Euro. Es ist also ein riesiger Markt, der vermutlich noch weiter wachsen wird.

Es ist also kein Wunder, dass sich auch Xiaomi hier Richtung Leistungssteigerung orientiert und weiter an der Performance beim Mobile Gaming schrauben wird.

Wann ist der offizielle Release des HyperOS in Deutschland?

Wir haben bereits im November darüber berichtet, welche Modelle nach und nach mit dem neuen HyperOS ausgestattet werden. Es ist noch nicht offiziell, aber vermutlich wird das OS Anfang 2024 auf diese Modelle ausgerollt.

Was denkt ihr über diesen Schritt von MIUI auf HyperOS? Ist so ein Game Turbo eine Erleichterung, wenn es um den Feinschliff beim Mobile Gaming geht? Zockt ihr aktiv auf dem Handy – wenn ja, welches Spiel? Welchen Schritt müssen die Plattformen noch besser machen? Schreibt uns eure Kommentare dazu gerne unter den Text.