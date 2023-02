Der chinesische Elektronik-Hersteller Xiaomi ist dafür bekannt, seine eigenen Handys für den weltweiten Launch zu rebranden. So ist es kein Wunder, dass aus dem in China Civi 2 genannten Smartphone vom letzten Oktober für den Rest der Welt das Xiaomi 13 Lite wird.

Es ist davon auszugehen, dass Xiaomi das neue 13er-Modell zusammen mit der Pro- und der Lite-Variante auf dem Mobile World Congress 2023 vorstellt. Dieser findet vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona, Spanien, statt.

Das steckt im Xiaomi 13 Lite

Die ersten Leaks bestätigen nicht nur das Rebranding, sondern auch die Specs. Diese sind dieselben wie beim Civi 2 und lesen sich wie folgt:

6,55-AMOLED-Display, FHD+-Auflösung (440 ppi), 120 Hertz, 10bit, 1.920hz PWM, 1.000 Nits Spitzenhelligkeit, Dolby Vision

Snapdragon 7 Gen 1-Prozessor

Drei Rückkameras: 50 Megapixel Sony IMX766, 20 Megapixel Weitwinkel und 2 Megapixel Macro

Zwei Frontkameras: 32 Megapixel und 32 Megapixel Weitwinkel

4.500 mAh starker Akku

In-Display FPS

Damit reiht sich das Xiaomi 13 Lite bei den Mittelklasse-Geräten ein. Ein Test wird zeigen müssen, wie gut das Handy seine Stärken schließlich ausspielt.

Bei Apple gespickt

Mit dem iPhone 14 Pro hat Apple die Dynamic Island auf dem Handyscreen eingeführt. Darin sitzt nicht nur die Kamera, sondern sie dient auch als Kurzbenachrichtigungengeber oder um schnell Informationen aufzurufen.

Dem Aussehen nach zu urteilen, scheint das Xiaomi 13 Lite eine ähnliche Funktion zu besitzen. Bisher gibt es noch keine offizielle Software des Herstellers, die das unterstützt, aber mit Third-Party-Apps aus dem Google Play Store könnte man spielend nachhelfen.

Während viele Enthusiasten voller Erwartung Ende des Monats nach Barcelona blicken, schauen andere verdattert auf ihr Handy, da sie immer noch auf Tiramisu-Update von Android warten. Unterdessen liefert Apple mit dem heutigen Tag seine neue iOS-Version 16.3.1 aus:

2 2 Mehr zum Thema Apple: iOS 16.3.1 veröffentlicht - Das steckt im neuen Update

Seid ihr gespannt auf den MWC 2023? Habt ihr ein Smartphone von Xiaomi zu Hause und seid zufrieden? Was haltet ihr von der Rebranding-Strategie des chinesischen Herstellers? Reicht ein Mittelklasse-Handy für den täglichen Bedarf aus oder kommen euch nur Flaggschiffe in die Hosentasche? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!