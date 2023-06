Xiaomi veröffentlicht eine neue Taschenlampe mit lebensrettenden Funktionen

Welche Tech-Gadgets können im absoluten Notfall helfen - etwa bei einem Verkehrsunfall? (Bild-Quellen: Xiaomi; Rawpixel.com, Kadmy über Adobe Stock).

Das chinesische Technologieunternehmen Xiaomi ist vor allem für seine Smartphones bekannt. Doch auch im Bereich Gadget wartet das Unternehmen mit einer breiten Palette an Gerätschaften auf.

Unter diesen Neuerungen ist eine Multifunktions-Taschenlampe mit Lebensretter-Funktionen, die jüngst veröffentlicht wurde (via Netzwelt und Notebookcheck).

Eine Situation, in der sich niemand wiederfinden möchte

Ihr habt einen Unfall mit eurem Auto. Ihr findet euch im Wrack wieder und wollt euch vom eingeklemmten Gurt freischneiden und durch die Windschutzscheibe entkommen.

Hier kann es hilfreich oder unter Umständen sogar lebensrettend sein, die Xiaomi-Taschenlampe griffbereit zu haben. Zumindest bewirbt das Unternehmen seine Taschenlampe dergestalt.

Das Besondere an der neuen Taschenlampe mit der wenig einprägsamen Modellnummer MJSDT001QW ist: Sie ist nicht nur eine Lichtquelle, sondern zugleich ein Rettungswerkzeug.

Welche Funktionen hat die Xiaomi-Taschenlampe?

➡️ Hauptlicht: Wie bei anderen Taschenlampen auch, verfügt Xiaomis Gerät sozusagen über ein »Frontlicht«. Dieses Fresnell-Licht verfügt über drei Helligkeitsstufen und erreicht laut Herstellerangaben in der höchsten Stufe einen Wert vom 1.000 Lumen und eine Reichweite von 240 Metern.



➡️ Seitenlicht: Das seitlich an der Geräteverkleidung angebrachte Licht könnt ihr als Warnblinklicht verwenden. Besonders im Falle einer Autopanne kann es für euch als Autofahrerin nützlich sein, ein solches Warnblinklicht an der Hand zu haben. Den Beleuchtungswinkel des Seitenlichts könnt ihr mithilfe eines drehbaren Schlittens um 107 Grad drehen.

➡️ Magnet: Über einen solchen befestigt ihr die Taschenlampe an der Außenseite eures Fahrzeugs (beispielsweise auf der Kofferraumklappe). Der Vorteile der magnetischen Taschenlampe soll darin liegen, dass ihr etwas ausleuchten könnt und zugleich die Hände freihabt.

➡️ Gurtschneider: Sollte es die Notfallsituation erfordern, schneidet ihr euch damit durch den Gurt.

➡️ Scheibenbrecher: Mit einem speziellen Dorn schlagt ihr die Fensterscheibe eures Autos ein.

Weitere Eckdaten und der Preis: In der Taschenlampe verbaut findet ihr einen 3.100-Milliamperestunden-Akku vor. Mit einer Ladung könnt ihr die Taschenlampe bis zu 90 Stunden nutzen, wie Xiaomi angibt. Das Laden der Taschenlampe erledigt ihr über via USB-C. Kostenpunkt: 49,99 Euro.

Wem es nur auf die Helligkeit ankommt, der sollte sich die Imalent MS18 anschauen.

Die Lieferung nach Deutschland kann dauern

Das Gadget ist übrigens auch für euch als in Deutschland lebende Kundinnen und Kunden erhältlich. Der Versand kann allerdings mehrere Wochen dauern.

Dabei ist diese Taschenlampe verschiedenartig einsetzbar und hört passenderweise auf die Produktbezeichnung »Multi-function Flashlight« (zu Deutsch: »Multifunktions-Taschenlampe«).

Im folgenden Vorstellungsvideo des Herstellers seht ihr die Taschenlampe in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Übrigens: Wer mit seiner Taschenlampe das ikonische Bat-Signal auf den Himmel ziehen möchte, der schaut sich an, was findige TikToker alles draufhaben.

Mehr zum Thema Batman rufen: Wie baut ihr aus der hellsten Taschenlampe der Welt ein Bat-Signal? von Patrick Poti

Ist diese Mehrzweck-Taschenlampe nach eurem Dafürhalten ein sinnvolles Gerät, dass jeder Autofahrer griffbereit haben sollte? Oder ist das ein unsinniges Spielzeug, dass nichts im Handschuhfach verloren hat? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare!