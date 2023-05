Batman-Gadget in echt: Tiktok-Star baut aus der hellsten Taschenlampe der Welt ein Bat-Signal

Der Verbrechensbekämpfer mit dem Hang zum Flattermann: Gelingt es dem TikToker, das ikonische Bat-Signal mit einer Taschenlampe an den Himmel zu werfen? (Bild: Kinani33 auf Pixabay)

Das Bat-Signal mit einer Taschenlampe an den Himmel schicken? Ist das möglich? Diese Frage hat sich TikTok-Star Kyle Krueger gestellt – und musste dabei fatale Fehlschläge hinnehmen, bevor ihm endlich eine erfolgversprechendere Methode zwischen die Finger geriet.

Lest nachstehend von Kyles fledermaus-esker Odyssee zum eigenen, handgemachten Bat-Signal, dass tatsächlich funktioniert.

Versuch 1: Die hellste Taschenlampe der Welt

Am Anfang stand die Anfrage eines Followers auf Kyles TikTok-Account, der den umtriebigen Tech-Nerd dazu aufforderte, mithilfe der vielleicht hellste Taschenlampe der Welt das Bat-Signal an den Himmel zu schicken.

Wir erinnern uns: Die MS18 von Hersteller Imalent ist keine gewöhnliche Taschenlampe – denn: Sie hat 100.000-Lumen-Strahlkraft, beziehungsweise nahezu 1,5 Kilometer Reichweite und kostet 600 Euro.

Was Kyle nun mit der Hochleistungstaschenlampe anstellt, geht bald in Rauch auf. Kyle druckt das Bat-Signal mit seinem Drucker auf Papier, pappt danach das ikonische Fledermaus-Symbol an die Lichtausgabe der MS18-Power-Taschenlampe. Das Ergebnis: Durch die Hitzeentwicklung der 100.000-Lumen-Strahlkraft geht die Fledermaus in Rauch auf. Ach ja, und das Bat-Signal war auch nirgends zu sehen.

Eine erster Fail für den TikTok-Tekkie. Doch Aufgeben ist ein Konzept, dass einem echten Batman-Fanboy fremd ist - und deswegen besorgt sich Kyle eine Sprühdose von Black 3.0.

Versuch 2: Das schwärzeste Schwarz der Welt

Black 3.0 ist keine gewöhnliche Farbspraydose. Nein, Black 3.0 ist eine Acrylfarbe mit unfassbar hoher Lichtabsorption. Das heißt: Die Farbe schluckt extrem viel Licht. Black 3.0 wird als das schwärzeste Schwarz gehandelt, welches für Otto-Normalbürger, der nicht fürs Militär arbeitet, erhältlich ist.

Mit dieser Schwärzer-als-Schwarz-Farbe besprüht Kyle also sein papiernes Bat-Signal – und klebt das Papier in Fledermaus-Form auf den Lichtgeber MS18 aka Die hellste Taschenlampe der Weltgeschichte .

Schafft es Kyle also endlich das Bat-Signal auf die Wolken zu malen?

Kyle geht raus, schaltet die Taschenlampe an … und? Die MS18 von Imalent leuchtet mächtig, das Bat-Signal auf Papier verwandelt die Taschenlampe wieder in eine Rauchmaschine, aber das Bat-Signal ist … auch dieses Mal nicht zu sehen.

Sich in den Dreck werfen, mit Armen und Beinen strampeln und aufgeben? Nicht doch! Immerhin hat Kyle einen Batman-tastischen Auftrag – und deswegen wechselt er zur vielleicht hellsten Taschenlampe zur vielleicht teuersten Taschenlampe: der AceBeam W50.

Versuch 3: Die teuerste Taschenlampe der Welt

Die Leuchte AceBeam W50 mit einem Preisschild von 2.300 Euro ist mehr als eine Taschenlampe – denn: Es handelt sich um eine Laser-Taschenlampe! Und, ja, die 1.400 Lumen von AceBeam kann es Power-mäßig nicht mit den 100.000 Lumen der Imalent aufnehmen, aber der Hersteller verspricht einen extrem langen und extrem präzisen Lichtstrahl – und das mit der Hitzeentwicklung und im Rauch aufgehendem Bat-Signal dürfte mit dem AceBeam der Vergangenheit angehören.

Das Ergebnis von Kyles Experiment: Diesmal funktionert das Bat-Signal. Also … fast. Irgendwie nicht. Aber irgendwie schon. Was wir sehen, ist ein Schwarz-Bereich in der Mitte des Lichtgebers. Aber ein Bat-Signal ist wahrlich nicht zu sehen.

Ist somit der dramaturgische Tiefpunkt des Selfmade-Bat-Signal-Story erreicht? Wirft Kyle Handtuch und Batarang, schult zum Landschaftsgärtner um, und kaut Mohnblumen bis ans Lebesende? Nein!

Versuch 4: Ein 3D-Drucker rettet das Bat-Signal?

Eine 3D-Drucker-Firma nimmt sich dem darbenden Batman-Badass Kyle an, versorgt ihn mit einer ganz speziellen Taschenlampen-Kappe. Diese Kappe ist im 3D-Drucker entstanden und hat die Form des Bat-Signals.

Da tanzt Bruce Wayne Tango vor Freude, oder?

Genug gesabbelt. Die Kappe über die Lasertaschenlampe gestülpt, vor die Haustür ins Freie gestolpert, richtet Kyle die Taschenlampe in den Himmel. Und dann zählt Kyle, dieser Meister der Spannung, einen Countdown runter.

Drei: Wird das Experiment endlich gelingen - und der sympathische Multimillionär von Nebenan persönlich vorbeiflattern?

Zwei: Wieso denke ich jetzt an Joel-Schumacher-Nippel?

Eins: Ist Darkwing Duck der beste Batman?

Es geht los!

Und es leuchtet! Kein Rauch. Kein kokelndes Bat-Signal. Kein dritter Fail. Sondern: Jetzt endlich ist das ultimative Nerd-Experiment geglückt. Mithilfe der AceBeam Lasertaschenlampe, dem 3D-Drucker-Aufsatz mit Fledermaus-Schattenriss und dem blanken Willen, Batman an den Himmel zu bringen, ist es Kyle Krueger, diesem infernalischen Teufelskerl, gelungen: Das Bat-Signal erstrahlt am Himmel!

Aber seht und staunt selbst:

Versuch 5: Invertiertes Bat-Signal

Nachklapp: Der nächste Schritt, den Kyle geht, ist eher kosmetischer Natur. Das Bat-Signal aus dem TikTok-Video oben leuchtet sozusagen falsch herum. Will meinen: Bat-Signal leuchtet, dabei müsste es doch andersherum sein. Der Bereich rund ums Bat-Signal muss leuchten – denn beim Bat-Signal selbst gilt das Credo: Black is beautiful.

Letztlich also ist das invertierte Bat-Signal eine freundliche Dreingabe des findige Kyle Kruegers, die wir aber den Batman-Fans, deren Capes längst vor Erregung knattern, nicht vorenthalten wollen. Klickt (und flattert) deshalb nachstehend:

Was haltet ihr von Kyles Gewaltmarsch, bis er letztlich beim Homebrew-Batsignal angelangt ist? Ist das eine Leuchte, die Robert Batinson und Bat Affleck gleichermaßen in den Schatten stellt, oder tragen die einzigen Helden, die es wirklich gibt, ocker-senffarbene Uniformen und heißen Melanie, Thorsten und Thomas – und arbeiten bei der Polizei? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wer euer liebster Ordnungshüter ist!