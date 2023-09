Xiaomi: Die Watch 2 Pro könnte trotz Top-Ausstattung deutlich günstiger werden

(Quelle: Arsène Lupin, X/Twitter)

Der chinesische Hardwarehersteller Xiaomi ist im Bereich der Smartwatches und Fitnessarmbänder sehr aktiv und bietet hier eine Vielzahl an Modellen wie die Xiaomi Watch S1 oder das Smart Band 7 an.

Nun gibt es Gerüchte zum Euro-Preis der Watch 2 Pro, die mit starken technischen Spezifikationen und einem günstigen Preis gegen die Smartwatches von Apple und Samsung antritt.

Erst kürzlich sind die Hardware-Spezifikationen der kommenden Watch 2 Pro von Xiaomi durchgesickert. Die Smartwatch wechselt von einem hauseigenen Betriebssystem zu Googles Wear OS auf Basis von Xiaomis Benutzeroberfläche MIUI.

Die Watch 2 Pro soll laut dem Leak auf X/Twitter folgende Ausstattung mitbringen:

Snapdragon W5+ Gen 1

1,43 Zoll AMOLED-Display (466 × 466 Pixel Auflösung, 326 ppi)

500 mAh Akku mit 72 Stunden Laufzeit

wahlweise LTE

Edelstahl, Gorilla-Glas

Leder (Silber), Gummi (Schwarz)

150 Sportarten, EKG, Herzfrequenz, Körpertemperatur, Schlafüberwachung

Drehbare Krone

Watch 2 Pro bei uns für 250 bis 330 Euro?

Nun ist auf X/Twitter über denselben Account ein Preisgerücht aufgetaucht: Dem Leak zufolge soll die Xiaomi Watch 2 Pro mit WLAN-Ausstattung ab 249 Euro und für die Version mit WLAN plus LTE-Verbindung ab 329 Euro auf den Markt kommen:

Sofern die Preisangaben dieses Leaks stimmen, bekommen Samsung und Apple in diesem Punkt durchaus starke Konkurrenz, da ihre Oberklasse-Smartwatches oft teurer sind, besonders im Falle der Apple Watches.

Gewissheit zu Hardware-Spezifikationen und Preis der Watch 2 Pro könnte es bereits am 26. September geben: Für diesen Tag plant Xiaomi ein Launch-Event in Berlin, auf dem neben den neuen Smartphones Xiaomi 13T und 13T Pro auch die Watch 2 Pro vorgestellt werden könnte.

Wie viel teurer Smartwatches sein können, zeigt sich am (Extrem-)Beispiel der kürzlich offiziell vorgestellten Apple Watch Ultra 2, die bei 899 Euro liegt. Was sie für diese sehr hohen Kosten zu bieten hat, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Benutzt ihr bereits Smartwatches oder Fitness-Tracker von Xiaomi und wenn ja, welche? Wie zufrieden seid ihr mit den Produkten des chinesischen Hardwareherstellers? Oder findet ihr euch eher in der Apple-Welt wieder und tragt eine Apple Watch am Handgelenk? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen, wir freuen uns auf euer Feedback!