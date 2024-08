Xiaomi: Zukünftige Handys sollen weniger Bloatware haben, aber ein großer Makel bleibt

Das Redmi Note 13 Pro 5G ist ein beliebtes Handy aus dem Hause Xiaomi. (Bild: Xiaomi)

Handys aus dem Hause Xiaomi bieten oft ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem auf Hardware-Ebene. Bei der Software gibt es jedoch öfters Kritik über Werbung und Bloatware, also vorinstallierten Apps, auf den Geräten des Unternehmens. Jetzt hat Android Authority sie zu diesem Thema befragt: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.

Zukünftig weniger Bloatware

Der chinesische Smartphone-Hersteller will schon bald die Anzahl an vorinstallierten Apps zugunsten der Nutzererfahrung reduzieren. Laut Xiaomi sollen diese Maßnahmen schon bei den nächsten Flaggschiff-Handys, also der Xiaomi 15-Serie, Früchte tragen.

Das war die gute Nachricht.

Android Authority hat das Unternehmen auch bezüglich systemweiter Werbung befragt und ob es einen einfachen Schalter geben wird, um sie zu deaktivieren. Das hat das Unternehmen verneint. Viel zu wenig Nutzer würden eine solche Funktion realistisch »entdecken und verwenden«.

Wer also zukünftig Werbung auf Xiaomi-Handys verringern möchte, muss das über ein paar Umwege machen. Dafür müsst ihr die MSA-App deaktivieren, die sich in den Einstellungen versteckt. Das alleine reicht allerdings noch nicht aus.

Für einzelne Apps, in denen auch Werbung aktiviert ist, müsst ihr sie einzeln über die App-Einstellungen deaktivieren. Mehr zu diesem Thema lest ihr hier:

Mehr zum Thema Xiaomi, Redmi und Poco: Deaktiviert eine Einstellung für weniger Werbung und mehr Akkulaufzeit von Duy Linh Dinh

Ein einfacher Schalter, um all diese Schritte in einem zu vereinen, wäre sehr nützlich gewesen und hätte Xiaomi-Nutzern sehr viel Zeit gespart. Immerhin dürfen wir uns auf weniger Bloatware freuen. Was ist eure Meinung zu diesen Änderungen? Besitzt ihr selbst ein Xiaomi-, Redmi- oder POCO-Gerät? Schreibt es uns in die Kommentare!