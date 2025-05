China macht den USA Konkurrenz: Xiaomi entwickelt einen leistungsstarken Chip, der das iPhone 16 in einer wichtigen Kategorie schlägt

Xiaomi stellt den XRING 01 vor – ein Smartphone-Chip, der selbst den Apple A18 schlagen kann. (Bildquelle: Xiaomi, Space Priest über Adobe Stock)

Xiaomi entwickelt mit dem Xring O1 einen Smartphone-Chip, der Apples iPhone 16 in der GPU-Leistung übertrifft.

Darum ist das wichtig: Mit dem neuen Xring O1 Chip setzt Xiaomi ein starkes Zeichen in der Technologiebranche. Der Chip übertrifft Apples A18 in GPU-Benchmarks und zeigt Chinas wachsende Innovationskraft im Halbleitersektor. Dies könnte den Wettbewerb in der Smartphone-Branche erheblich verschärfen und die globale Marktstellung von Unternehmen wie Apple und Qualcomm herausfordern.

Im Detail: Xiaomi hat mit der Vorstellung seines neuen System-on-a-Chips (SoC), dem Xring O1, einen bedeutenden Schritt in der Chipentwicklung gemacht. Der Xring O1, gefertigt in der fortschrittlichen 3-Nanometer-Technologie von TSMC, ist mit 19 Milliarden Transistoren ausgestattet und nutzt die neuesten CPU- und GPU-Kerne von Arm.

Der Name des Prozessors deutet an, dass es sich hierbei nur um den Anfang einer Serie handelt. (Bildquelle: Xiaomi)

Während Apple und Qualcomm auf eigene Mikroarchitekturen setzen, nutzt Xiaomi die bewährte Arm-Technologie und erreicht beachtliche Leistungswerte.

In den Geekbench 6.3 Benchmarks zeigt der Xring O1 beeindruckende Zahlen: Er erreicht 3.008 Punkte im Single-Core-Test, was etwas hinter Apples A18 Pro mit 3.529 Punkten liegt. Im Multi-Core-Test jedoch übertrifft er mit 9.509 Punkten Apples Ergebnis von 8.751 Punkten.

Das neue Xiaomi 15S Pro wird eines der ersten Geräte sein, die mit diesem Prozessor ausgestattet werden. (Bildquelle: Xiaomi)

Der Xring O1 kommt im neuen Xiaomi 15S Pro und dem Xiaomi Pad 7 Ultra zum Einsatz. Besonders beeindruckend ist die Leistung der Grafikeinheit:

Die Immortalis-G925 MC16 GPU erzielt im GFXBench Manhattan 3.1 Benchmark 330 FPS, während Apples A18 nur 230 FPS erreicht.

Auch im GFXBench Aztec Ruins mit 1440p schlägt Xiaomi mit 110 FPS Apples 70 FPS deutlich (Computerbase hat berichtet).

Xiaomi setzt nicht nur auf starke Hardware aus dem eigenen Hause, sondern auch weiterhin auf strategische Partnerschaften. Trotz der Eigenentwicklung bleibt Qualcomm ein wichtiger Partner, insbesondere für Premium-Smartphones. Die Ankündigung, dass Xiaomi weiterhin auf die Snapdragon-Serie setzen wird, verdeutlicht dies.