YouTube macht ernst und blockiert weltweit Werbeblocker, erhöht nebenbei die Preise

YouTube macht ernst: Zukünftig werden Werbeblocker auf der Plattform wohl keinen Nutzen mehr haben.

Bereits seit einigen Monaten zeigt sich Google bemüht, den Werbeblockern den Kampf anzusagen. Immer öfter erhielten Nutzer die Meldung, dass sie den Werbeblocker deaktivieren müssen, um das Video weiterhin ansehen zu können.

YouTube-Kommunikationschef Christopher Lawton gibt gegenüber TheVerge eine offizielle Stellungnahme zu den Bemühungen, Werbeblocker weltweit aus YouTube zu verbannen:

»Die Verwendung von Werbeblockern verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube. Wir haben eine globale Anstrengung gestartet, um Zuschauer mit aktivierten Werbeblockern dazu zu bringen, Anzeigen auf YouTube zuzulassen oder YouTube Premium für ein werbefreies Erlebnis auszuprobieren. Anzeigen unterstützen ein vielfältiges Ökosystem von Schöpfern weltweit und ermöglichen es Milliarden, auf ihre Lieblingsinhalte auf YouTube zuzugreifen.« Quelle: TheVerge

Außerdem gibt es in Deutschland jetzt eine Preiserhöhung: Für das Monatsabonnement werden nun 12,99 Euro statt 11,99 Euro fällig. Die neue Preisliste seht ihr hier:

Die neue Preisliste von YouTube Premium

Wann kommt das Verbot von Werbeblockern nach Deutschland?

Laut der Meldung: schon jetzt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels haben wir jedoch noch keinen Hinweis von YouTube erhalten, dass der Werbeblocker deaktiviert werden muss, um das Video ansehen zu können.

Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die Meldung erscheint, dass »Werbeblocker gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoßen«, wie einige Nutzer bereits in der Vergangenheit berichtet haben.

Bisher war es ein Experiment der Videoplattform. Doch nun macht YouTube ernst und weitet diese Maßnahme weltweit aus. Wer in Zukunft die Videos auf YouTube ohne Werbung genießen will, muss also ein Premium-Abonnement abschließen.

Diese Meldung haben User in der Vergangenheit vereinzelt erhalten.

Was möchte YouTube damit bezwecken?

In erster Linie soll das Premium-Abonnement für die Nutzer attraktiver werden. Es bietet neben werbefreien Inhalten auch Zugang zu YouTube Music.

Allerdings erhöht YouTube nun auch in Deutschland die Preise, was die Attraktivität von Premium mindern dürfte.

Die monatlichen Kosten hängen vom gewählten Tarif ab. Am günstigsten kommt ihr mit dem Familienabo (bis zu fünf Personen ab 13 Jahren im selben Haushalt) weg.

Hier zahlt ihr im günstigsten Fall rund 4,80 Euro pro Monat (24 Euro / 5 Personen).

Bei monatlicher Zahlungsweise werden für Einzelpersonen knapp 13 Euro fällig.

YouTube hat in der Vergangenheit die Art der Werbung auf der Plattform angepasst. So wurden in der TV-App 30-Sekunden-Werbevideos eingeführt, die übersprungen werden können. Später experimentierte YouTube mit längeren, aber selteneren Werbeblöcken.

YouTube will nun weltweit Werbeblocker von seiner Plattform verbannen. Das bedeutet, dass ihr in Zukunft eine Meldung erhaltet, wenn ihr ein Video anschauen wollt und einen Adblocker aktiviert habt. Was haltet ihr davon? Führt euch das zu Premium oder habt ihr das schon längst abonniert? Werdet ihr zu einer anderen Videoplattform wechseln? Schreibt es in die Kommentare!