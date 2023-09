YouTube: Die Videos eurer liebsten YouTuber dürften bald anders aussehen

Der Style von vielen YouTube-Videos könnte sich bald ändern. (Bild: YouTube)

Beim »Made on«-Event hat YouTube gestern angekündigt, dass künstliche Intelligenz ab sofort eine deutlich größere Rolle beim Erstellen von Inhalten einnehmen wird. Im kommenden Jahr sollen also Bilder, Video-Hintergründe, Themenvorschläge und Musiksuche auch per KI angepasst und gesteuert werden.

Das steckt im KI-Upgrade von YouTube

Eine neue Funktion namens Dream Screen bastelt KI-generierte Videos und Fotos, die YouTuber dann in den Hintergrund ihrer Short-Videos stellen können. Die KI-Hintergründe sollen sich in Sekundenschnelle und auf Grundlage kurzer Eingaben erstellen lassen.

Zu Beginn können die YouTuber nur Hintergründe und Bilder generieren. Mit der Zeit, so YouTube, werden die Creator in der Lage sein, ihre bestehenden Inhalte mithilfe von KI-Tools neu zu mischen und zu bearbeiten, um etwas gänzlich Neues zu schaffen.

Außerdem wird YouTubern künftig vorgeschlagen, über welche Themen sie Videos drehen könnten. Dazu scannt die KI aktuelle Trends und prüft, ob sie zu den Inhalten des jeweiligen Kanals passen.

Drittes Feature: Die Musik soll basierend auf einer Videobeschreibung an das Video angepasst werden können. Auch die Untertitel sollen ab sofort automatisch in andere Sprachen übersetzt werden.

Noch mehr KI? Das ist nicht die erste Ankündigung von YouTube, in der die Plattform über neue KI-gestützte Funktionen spricht. Erst im August hat das Unternehmen angekündigt, eine Funktion zu testen, die den Inhalt von Videos in einer kurzen Beschreibung zusammenfasst.

Die soll die herkömmliche Videobeschreibung allerdings nicht ersetzen. Vielmehr soll sie als Ergänzung dienen. Wie die neuen Funktionen bei YouTubern und Nutzern ankommen, sehen wir dann im kommenden Jahr.

Nicht alle neuen Funktionen sind immer beliebt. Schon gar nicht die von YouTube. Kollege Maxe kann davon ein Lied singen:

