Youtube Explore - Neues Feature soll personalisierte Vorschläge mit breiterem Fokus erlauben

Rund ein Prozent der iOS-Nutzer von Youtubes Smartphone-App kommen derzeit im Rahmen einer Testphase in den Genuss eines neuen Features, der Explore-Funktion. Über den Youtube-Channel Creator Insider hat Tom Leung, Youtubes Director of Product Managemet, diese Funktion näher vorgestellt (via TheVerge).

Konkret handelt es sich bei dem Feature um eine Erweiterung der Tableiste am unteren Rand der App neben dem Home-Tab. Wählt ihr den Explore-Tab an, öffnet sich eine Übersicht an Empfehlungen, die auf den von euch bereits angeschauten Videos basieren - allerdings mit einem weiteren Fokus als auf der Startseite, die hauptsächlich auf Kanälen basiert, denen man bereits folgt.

Kaufberatung: Die besten Gaming Mäuse

Der Explore-Tab verfügt dabei über eine gesonderte Leiste, in denen Nutzer die Empfehlungen nach Themen auswählen können. Außerdem gibt es den Button »Trending«, der Videos von »aufstrebenden Youtubern« vorschlägt. Auf diese Weise soll es Produzenten von Inhalten auf Youtube möglich sein, eine breitere Masse an potenziellen Zuschauern mit entsprechenden Interessen zu erreichen.

Vorerst befindet sich der Explore-Tab noch in der Testphase. Bislang hat sich Youtube noch nicht dazu geäußert, ob und wann dieser Test für eine breitere Masse an Nutzern zugänglich werden könnte und zu welchem Zeitpunkt das neue Feature in der Android- oder Live-Version der Youtube-App erscheint.

Künstliche Intelligenz in Spielen - Teil 1: Geist aus der Maschine