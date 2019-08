Neues YouTube-Layout mit großen Vorschaubildern verärgert Community

Die Videoplattform YouTube testet derzeit ein neues Homepage-Design für die Browser-Ansicht auf Computern und Laptops mit deutlich größeren Vorschaubildern. Das bisherige Feedback der Test-Nutzer fällt ersten Recherchen zufolge negativ aus, wie ein Beitrag auf TechSpot zusammenfasst.

Die Aufregung über das neue YouTube-Design begann, als die ersten Nutzer in der Nacht zum Dienstag ein neues Layout vorfanden und Änderungen an der Struktur feststellten: Das neue Template verzichtet auf die bekannten Kategorien »Empfohlen« und »Vor kurzem hochgeladen«.

Für noch mehr Kritik sorgen aktuell die viel größeren Vorschaubilder. Je nach Bildschirmauflösung werden dadurch deutlich weniger Videos auf einmal angezeigt. Auf einem gängigen Full-HD-Monitor passen im neuen Design statt sechs nur noch vier Videos nebeneinander, untereinander ist nach drei Videos Schluss.

Das neue Layout zeigt auf der gleichen Fläche somit weniger Videos an, die Informationsdichte nimmt ab, der Nutzer muss mehr scrollen. Der neue Look erinnert an die mobile Ansicht von YouTube auf Smartphones und Tablets, dort sind die Vorschaubilder im Vergleich mit der traditionellen Ansicht auf dem Desktop ebenfalls deutlich größer.

Auf Reddit organisieren sich bereits einige Nutzer, um eine weltweite Veröffentlichung zu verhindern. Redditor billybobiswatching kritisiert: »Ich bin es leid, dass große Firmen ein Mobile-Design auf PC-Webseiten übernehmen, denn nur weil es auf dem Smartphone funktioniert, tut es das nicht auf dem PC.«

Auf Twitter hat ein Nutzer außerdem einen Workaround gefunden, um das neue Design auf Kosten des Dark Modes wieder zu deaktivieren:

So if anyone wants a way around this dogshit update (Thanks you dickheads @YouTube ):https://t.co/nNQyd653rH



you lose dark mode, but its worth it. At least I feel like my monitor is about 3 feet away again