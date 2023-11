YouTube testet einen neuen Button für den Fall, dass ihr euch nicht entscheiden könnt

YouTube viel in den letzten Wochen eher negativ durch seine Adblock-Kampagne auf. Doch dieses Feature könnte wirklich nützlich sein.

Nach dem großen YouTube-Update vor ein paar Wochen scheint die Plattform wieder etwas Neues auszuprobieren. Diesmal will YouTube euch vor einer nicht endenden Scroll-Suche bewahren.

In Kürze wird es wohl möglich sein, per Knopfdruck ein zufälliges Video aus dem YouTube-Kosmos abzuspielen. Wenn ihr euch also überraschen lassen wollt, ist diese neue Funktion vielleicht etwas für euch. Zumindest, wenn ihr verzweifelt durch die Videos scrollt.

So funktioniert es

Ihr müsst dafür auf der mobilen Smartphone-App von YouTube eine Weile durch die Videos scrollen. Dann erscheint laut TheVerge eine kleine Einblendung zwischen den Clips, die euch fragt, ob ihr euch ein zufällig ausgewähltes Video ansehen wollt.

Der Reddit-Nutzer revancedextended stolperte bereits vor 6 Monaten über einen ersten Test dieses Buttons. Da es sich vermutlich um einen Probelauf handelt, wird nur ein Teil von euch ihn sehen können. So sieht er aus:

Dieser Knopf leitet euch dann entweder zu YouTube Shorts oder – im Falle von TheVerge – auch zu längeren Videos.

In einem Selbstversuch konnte dies leider nicht reproduziert werden. Es kann also sein, dass dieser Zufallsknopf nur bei manchen von euch auftaucht.

Wie sucht dieser Knopf passende Videos heraus?

Welche Videos euch die Plattform genau vorschlagen wird, lässt YouTube noch offen. Es ist aber davon auszugehen, dass euch auf Basis bereits angesehener Videos neue Inhalte oder Shorts vorgeschlagen werden, die thematisch dazu passen.

Ist diese Idee neu?

Die Idee ist nicht neu. Bei Netflix gibt es bereits seit 2021 einen »Play Something Button« - YouTube hat lediglich nachgezogen beziehungsweise testet das Feature derzeit noch. Wann und ob es für alle kommt, ist also noch unklar.

Ertappt ihr euch auch immer wieder dabei, dass ihr durch eure vorgeschlagenen Videos scrollt und euch einfach nicht entscheiden könnt? Glaubt ihr, dass dieses Feature dem Bingen ein Ende bereiten kann oder verschlingt euch der Algorithmus nur noch mehr? Wer den Button entdeckt hat, kann seine Erfahrungen gerne in den Kommentaren schildern. Top oder Flop? Lasst es uns wissen.