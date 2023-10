Riesen-Update bei YouTube, aber es gibt auch eine schlechte Nachricht

Was für ein Update - auf diese Features warten viele schon sehr lange (Foto von Shubham Dhage auf Unsplash)

YouTube und seine sogenannte Nutzerfreundlichkeit auf Smartphones und Tablets: Darüber scheiden sich die Geister. Mit diesem großen Update macht die Videoplattform scheinbar endlich einen großen Sprung in Richtung Benutzerfreundlichkeit.

Diese Funktionen sind neu bei YouTube

➡️ Songs über Summen suchen. Nein, hier müsst ihr keine Mathekünste aufweisen, sondern könnt entweder summend oder singend nach den vergessenen Namen eurer Lieblings-Songs suchen.

Das funktioniert wohl ähnlich wie Shazam. YouTube verwendet dabei eine künstliche Intelligenz, welche die Melodie erkennen soll. Für die besonders musikalisch Talentierten unter euch funktioniert das auch über das Spielen der Melodie mithilfe eines Instruments.

➡️ Verbesserte Such-/Discovery-Seite mit You tab: Diese soll eine Art Mix aus eurem Profil und eurem Verlauf sein und so noch genauer auf eure Interessen zugeschnitten werden.

Ihr findet darin Videos früherer Ansichten und erstelle Playlists. Ihr könnt zusätzlich Downloads, Einkäufe, Accounteinstellungen und Kanalinformationen auf einen Blick finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

➡️ Modernisiertes und animiertes Design bei Likes und Subscribe: Wer in einem Video seine Zuschauer zur Interaktion wie Gefällt mir oder Abonnieren auffordern will, kann dies jetzt über eine dezente Animation der jeweiligen Buttons einleiten.

Das sollte vor allem für kleinere Kanäle spannend sein, da Kommentare, Likes und Abonnements den Suchalgorithmus beeinflussen und so das entsprechende Video positiv verstärken. Gute Videoinhalte werden dadurch leichter auffindbar.

➡️ Top-Kommentare werden jetzt automatisch rotieren: Damit die Nutzer das entsprechende (und hoffentlich beste) Feedback sehen können, werden euch jetzt die besten Kommentare oben angepinnt.

➡️ Echtzeitanzeige für Likes und Aufrufe: für die ersten 24 Stunden – aber immerhin. So könnt ihr immer sehen, wie stark oder schwach das entsprechende Video läuft.

Kontrollfunktionen, auf die die Welt gewartet hat

➡️ Stable Volume: Dieses Feature ermöglicht euch die automatische Regulierung der Lautstärke in Videos. Schlecht gemixte Video werden so automatisch ausgeglichen.

Gerade für alle unter euch, die sich YouTube regelmäßig über Kopfhörer anhören, ein klarer Gewinn.

➡️ Lock Screen: Wie der Name sagt, könnt ihr den Bildschirm sperren und verhindert so, dass ihr versehentlich im Video springt oder das Video wegklickt.

Über Draufhalten mit eurem Finger oder doppeltem Antippen könnt ihr die Wiedergabegeschwindigkeit auf zweifach stellen (Quelle: YouTube)

➡️ Praktische Geschwindigkeitsanpassung: Wenn ihr zweimal den Bildschirmrand antippt oder den Finger gedrückt haltet, springt die Wiedergabegeschwindigkeit auf 2-fach.

Was ist die schlechte Nachricht?

YouTube erlaubt keine Adblocker mehr. Falls ihr einen verwenden solltet, öffnet sich ein Fenster mit einer Warnung. Dieses könnt ihr zwar noch wegklicken, doch es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses permanent eingeblendet wird.

Im Umkehrschluss dürft ihr also in Zukunft wieder Werbung schauen – oder müsst auf das Angebot von YouTube Premium zurückgreifen. So oder so generiert YouTube mit euch also Geld.

Ein Wermutstropfen bleibt. Dieser wiegt allerdings nicht ganz so schwer, wenn ihr die neuen Funktionen und Features mit in die Waagschale werft. Außerdem kommt ein Teil des Geldes schließlich euren Lieblings-YouTubern zugute, die auf Werbeeinnahmen angewiesen sind.

56:08 Warum will man nach 12 Jahren noch YouTuber sein? - mit Pietsmiet

Was denkt ihr über die neuen Änderungen? Vieles wünscht sich Autor Kevin schon seit Jahren. Schnellere Wiedergabe, automatische Audioanpassungen, einen Lockscreen und Songs über Summen suchen (weil er nicht singen kann). Findet ihr diese Änderungen gut? Was denkt ihr über den Wegfall der Adblocker? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.