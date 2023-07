Youtuber enthüllt, wie der Nachfolger des meist gehypten Handy von 2022 aussehen wird

Das Nothing Phone 2 (Bild: MKBHD / Youtube)

Lange haben sich die Gerüchte und Leaks zum Nachfolger des am stärksten gehypten Handys von 2022, dem Nothing Phone, verdichtet und nun ist die Katze aus dem Sack: Youtuber Marques Brownlee enthüllt in einem exklusiven Hands-On, wie das Handy aussehen wird und zeigt sogar einige neue Funktionen.

Wenn euch Nothing Phone nichts sagt, dann empfehlen wir euch in unseren Test zu dem Handy hineinzuschauen.

Das Design bleibt größtenteils gleich

Auf den ersten Blick sieht man, dass sich im Gegensatz zum Vorgänger nicht viel verändert hat. Nothing ist ein noch sehr junger Player auf dem Markt und ist gerade dabei sich von der Menge mit seiner eigenen Designsprache abzuheben, weshalb es nicht verwundert, dass das Nothing Phone 2 nicht viel ändert.

Auf der rechten Seite ist das neue Nothing Phone 2 im direkten Vergleich zum Vorgänger. (Bild: MKBHD / Youtube)

Die erste Änderung befindet sich auf der Vorderseite: Die Hole-Punch-Frontkamera befindet sich nicht mehr in der linken oberen Ecke, sondern ist nun zentriert.

Das Nothing Phone wäre aber nicht das Nothing Phone, wenn da nicht die Rückseite mit den Glyph-LEDs wäre, weshalb man hier die restlichen Änderungen findet.

Zum einen ist das Glas nicht mehr komplett flach, sondern zum Rand hin abgerundet. Zum anderen ist das Glyph-Interface nun aufgeteilt in elf LED-Strips anstatt von fünf. Das Muster und die Farbe haben sich nicht verändert. Die LEDs sind weiterhin nur weiß.

Auch die Anzahl der adressierbaren LED-Zonen ist von 12 auf 33 angewachsen, was einige neue Funktionen ermöglicht. 16 davon stecken allein im langem Strip, der sich oben rechts an der Wireless-Charging-Coil befindet.

Dieser kann daher präzise den Fortschritt von Aktivitäten anzeigen, was sogar von Drittanbieter-Apps unterstützt wird. Denkbar wäre zum Beispiel eine Anzeige, wie lange es noch dauert, bis ein Uber-Fahrer bei einem ankommt. Der LED-Streifen würde dann mit zunehmendem Fortschritt länger oder kürzer werden.

Außerdem kann der LED-Strip auch als Timer oder Lautstärke-Anzeige verwendet werden.

Abschließend lassen sich die einzelnen LED-Strips besser den eigenen Bedürfnissen anpassen. Man kann man einen Strip einer App zuweisen und bei verfügbaren Benachrichtigungen von dieser, leuchtet der Strip, bis die Benachrichtigung vom Nutzer geöffnet wurde.

Das Nothing Phone 2 erscheint am 7.Juli 2023 und die Vorstellung wird live auf der Homepage des Unternehmens um 17 Uhr deutscher Zeit gestreamt. Ein Preis ist noch nicht bekannt, jedoch gehen viele Smartphone-Experten davon aus, dass es teurer als das erste Handy sein wird.

Das erste Nothing Phone bestach unter anderem durch ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis. Auch 2023 ist es noch immer eine gute Option für Budget-orientierte Nutzer.

Wie findet ihr das Nothing Phone 2? Sind die Glyph-LEDs auf der Rückseite eurer Meinung nach ein Gimmick oder ein nützliches Feature? Habt ihr selbst das erste Nothing Phone? Wie zufrieden seid ihr mit diesen, wollt ihr auf das zweite upgraden und wo kann Nothing nachbessern? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen in die Kommentare!