Neue Technologie macht verborgene Skizzen in 1.600 Jahre altem Buch endlich sichtbar

Wer kennt es nicht von der Schule: In vielen Büchern haben sich die Vorbesitzer durch kleine Zeichnungen verewigt. Manchmal kann man anhand der Schrift oder eines Namenskürzels noch herausfinden, wer der Ersteller der Skizze war, doch meistens bleibt es für immer ein Mysterium.

Das scheint für die Menschheit nichts Neues zu sein. In einem 1.300 Jahre alten Buch hat man Skizzen einer früheren Besitzerin entdeckt. Da sie aber wohl nur hineingekratzt und nicht mit Tinte erstellt wurden, braucht es moderne Technologie, um sie wirklich gut sichtbar zu machen (via BBC.com).

Notizen in einem antiken Buch

Etwa 1.300 Jahre ist die Buchkopie der Apostelgeschichte des Lukas alt, die in der Bodleian Bibliothek in Oxford aufbewahrt wird. Das Buch aus dem 8. Jahrhundert gehörte wohl einer Frau, bisher war ihr Name unbekannt.

Die Forscherin Jessica Hodgkinson nahm das Buch 2022 genauer unter die Lupe und fand auf einigen Seiten Einritzungen im Papier, die mit einem Schreibwerkzeug ohne Tinte vorgenommen wurden.

Die Einritzungen wurden nun am Computer digital hervorgehoben und offenbarten eine kurze Notiz, die wohl von der Besitzerin des Buches verfasst wurde: “EaDBURG BIREð CǷ….N”.

Eadburg war vermutlich der Name der Besitzerin, einer Äbtissin aus der Grafschaft Kent. Die unvollständigen Worte danach ließen sich schwerer entziffern, könnten laut BBC-Artikel jedoch bears cwærtern bedeuten, was im Altenglisch Gefängnis heißt.

Die Notiz taucht neben der Gefangenschaft der Apostel in der Apostelgeschichte des Lukas auf. Deswegen vermutet Hodgkinson, dass die Äbtissin Eadburg Parallelen zwischen ihrer eigenen Lebenssituation und der Gefangenschaft der Apostel gezogen hat.

Kleine Figuren

Auf anderen Seiten der Apostelgeschichte des Lukas fanden Hodgkinson und ihre Kollegen eingeritzte Skizzen mehrerer Figuren. Eine Skizze zeigt drei Personen, die eine Person mit ausgebreiteten Armen ansehen. Eine der Personen scheint sich zu verneigen (im folgenden Bild unten links zu sehen).

Eine weitere Skizze (oben links) zeigt eine Person mit ausgestreckten Armen, die wohl eine Kutte trägt. Hierbei könnte es sich um eine Nonne handeln. Auf dem Bild unten rechts ist schließlich eine Person zu sehen, die einer anderen Person den Rücken zeigt, während sie die linke Hand demonstrativ auszustrecken scheint (hat da jemand Sprich zu der Hand gesagt?).

Laser-Technologie macht es möglich

Die versteckten Bilder sind nur durch eine neue Technologie sichtbar, welche die Oberfläche von Büchern, Buchseiten und nahezu jedem anderen historischen Objekt digitalisieren kann.

Zum Einsatz kommen zwei verschiedene Geräte. Ein Gerät, von den Forschern Selene genannt, verwendet vier Kameras, die Unterschiede in Oberflächen von bis zu 25 Mikrometern erkennen können. Das andere Gerät namens Lucida kann 3D-Scans einer Oberfläche mit Hilfe von zwei Kameras und Lasern erstellen.

Die Forscher in Oxford sind sich sicher, dass zukünftig noch mehr bisher unentdeckte Skizzen in historischen Werken gefunden werden.

Hättet ihr gedacht, dass schon vor hunderten von Jahren, als Bücher sehr viel teurer und seltener waren als heute waren, Menschen sich darin verewigt haben? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.