5 Monate mit dem iPhone 16 PRO MAX - Langzeitreview

Das iPhone 16 Pro Max ist seit September in Deutschland erhältlich und ich nutze es seitdem täglich. In diesem Video schauen wir uns die Hauptfeatures des Geräts im Alltag an: Unteranderem der neue Foto-Button, der neue A18 Pro Chip, die Kamera und die Akkulaufzeit. Mit dem iPhone 16 Pro Max gab es in meinem Test Höhen und Tiefen - das ist mein abschließendes Review zu dem Gerät.

Das Handy wurde mir von Apple zum Testen zur Verfügung gestellt.

