Für besonders präzise Eingaben: Neue Keychron-Tastatur ist mit Hall-Effekt-Tasten ausgestattet

Mit einem Trailer stellt Keychron die neue Lemokey L5 HE 8K vor. Die Gaming-Tastatur ist mit Hall-Effekt-Tasten für erhöhte Präzision ausgestattet.

Das Besondere an den magnetischen Hall-Effekt-Tastern ist, dass sie nicht nur binär funktionieren. Herkömmliche Taster geben "nur" die Information weiter, ob die Taste nun gedrückt wurde oder nicht. Bei der Lemokey L5 HE 8K können die Taster zudem erkennen, wie weit die jeweilige Taste gedrückt wird.

Der Auslöseweg lässt sich dadurch in Schritten von 0,01 Millimeter auf zwischen 0,01 und 3,35 Millimeter justieren. So werden auch kleinste Eingaben erkannt. Darüber hinaus lässt sich auch einstellen, dass die zuletzt gedrückte Taste priorisiert werden soll, was etwa für schnelle Richtungswechsel praktisch ist.

Die wichtigsten Informationen:

- 75-Prozent-Design mit zusätzlichem Drehregler

- Hot-Swappable

- Double Shot PBT Keycaps

- 8000Hz Polling Rate

- Aluminium-Gehäuse

- Kabelgebunden

Keychron bietet die Lemokey L5 HE 8K über Kickstarter an. Wer umgerechnet mindestens etwa 212 Euro zahlt (plus Zollgebühren), wird ab Mai 2025 beliefert. Das Finanzierungsziel ist erreicht.