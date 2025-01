Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra: So sehen die neuen Samsung-Smartphones aus

Marinus war bei Samsung vor Ort und durfte sich die drei neuen Smartphones genauer anschauen:

- Galaxy S25 Ultra

- Galaxy S25+

- Galaxy S25

Im Video seht ihr das überarbeitete Design der Smartphones sowie einen ersten Blick auf One UI 7 mit der neuen Seitenleiste »AI Select«. Diese ersetzt »Smart Select« und steht euch als Werkzeugleiste zur Verfügung. Eingeblendet werden die jeweiligen Tools, die euch abhängig vom Bildschirminhalt potenziell weiterhelfen.

Das neue Tool übersetzt zum Beispiel einen Text, der in einer Fremdsprache verfasst wurde. Das System merkt sich, dass ihr für gewöhnlich Deutsch sprecht. Weitere Neuerungen von Galaxy AI, der S25-Serie und One UI 7 findet ihr in unseren Artikeln zum Unpacked Event von Samsung.