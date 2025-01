Galaxy S25 Ultra: Samsung stellt das neue Flaggschiff ausführlich vor

In einem Video stellt Samsung das neue Galaxy S25 Ultra vor. Das Smartphone soll besonders im Bereich KI ordentlich zugelegt haben.

Wie gewohnt besteht die neue Handy-Generation aus drei Modellen: dem Galaxy S25, dem Galaxy S25 Plus und eben dem Galaxy S25 Ultra. Letzteres ist das leistungsstärkste und entsprechend auch teuerste Modell. Hier die wichtigsten Infos:

- CPU: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

- Arbeitsspeicher: 12 GB

- Kamera: 200MP-Hauptkamera, 50MP-Teleobjektiv, 50MP-Ultraweitwinkel

- Dünnere Ränder und weniger Gewicht als beim direkten Vorgänger

- Verbesserte Kühlung

- Exklusive KI-Features

Das Samsung Galaxy S25 Ultra erscheint am 7. Februar 2025 und kostet zum Start 1.569 Euro UVP in der Variante mit 512-GB-Speicher. Bei der 1TB-Version liegt die UVP bei 1.809 Euro. Die wichtigsten Infos aus dem Unpacked Event haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst.