Ich wünschte, bei der wichtigsten Grafikoption würde es jedes Spiel so genau nehmen wie AC Shadows

Dieses Video gehört zu dem Artikel »Davon können sich alle anderen Spiele eine Scheibe abschneiden: Assassin's Creed Shadows zeigt bei der wichtigsten Grafikoption, wie es geht«.

Es geht um die Einstellungsmöglichkeiten zum Upscaling in den Grafikeinstellungen des neuesten Teils der Assassin's-Creed-Reihe.

Das Spiel glänzt dabei nicht nur durch eine breite Auswahl verschiedener Modi, sondern auch durch detaillierte Informationen, eine manuelle Auswahl von Werten und die Mögichkeit, auf Wunsch eine dynamische Auflösung in Kombination mit einem bestimmten Zielwert bei den FPS zu nutzen.

Während Upscaling an sich in Spielen längst weit verbreitet ist, gibt es so genaue Details und Einstellungsmöglichkeiten dagegen selten.

Wie gut der Titel spielerisch ist, erfahrt ihr in unserem großen Test zu Assassin's Creed Shadows.