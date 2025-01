Lenovo Legion Go S: Unboxing und erster Eindruck

Der Lenovo Legion Go S ist ein neuer Gaming-Handheld mit Windows 11. Voraussichtlich im April wird noch eine Version mit SteamOS erscheinen – dem Betriebssystem vom Steam Deck.

Hier teile ich mit euch das erste Auspacken und meinen ersten Eindruck vom Lenovo Legion Go S.

Einige Dinge sind mir jetzt schon aufgefallen:

- Der Handheld ist äußerst ergonomisch und bequem zu halten.

- Die Tasten und Analog-Sticks fühlen sich hochwertig an.

- Das tellerförmige Steuerkreuz wirkt auf den ersten Blick nicht besonders präzise. Es erinnert mich sehr an das vom Xbox 360-Controller.

- Der Aktivierungsweg der Trigger kann verkürzt werden.

- Ich zweifle noch etwas an der Bedienbarkeit von dem winzigen Trackpad auf der rechten Seite, aber das muss ich erst noch richtig testen.

In den kommenden Tagen werde ich den Lenovo Legion Go S ausführlich testen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr bestimmte Wünsche für den Test habt oder ob ihr offene Fragen habt. Ich werde sie dann so gut wie möglich in dem Test behandeln.

