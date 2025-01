Now Brief: Das kann die Galaxy S25-exklusive KI-Funktion

Bei der Vorstellung der neuen »Galaxy S25«-Serie von Samsung ging es einmal mehr viel um KI. Mit Now Brief bekommen die Smartphones etwa eine exklusive Funktion.

Dabei handelt es sich um eine Art persönliches Briefing, das sowohl morgens als auch abends spannende Informationen bieten soll. Das ist dabei enthalten:

- Morning Brief: Galaxy AI gibt einen Überblick über die Schlafqualität und über das, was am jeweiligen Tag ansteht. Auch das Wetter oder aktuelle Nachrichten können inkludiert werden. Die KI prüft zudem beispielsweise, ob es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommt und empfiehlt dann einen früheren Start.

- Evening Brief: Am Ende des Tages gibt es eine Zusammenfassung des Erlebten sowie einen Ausblick auf das, was in den kommenden Tagen ansteht.

Die »Galaxy S25«-Serie wird darüber hinaus auch weitere, exklusive KI-Funktionen erhalten. Welche das sind, haben wir in einem Artikel ausführlich erklärt.