Powerplay 2: Logitech macht das Lade-Mauspad dünner und größer

Logitech hat mit einem Trailer einen Nachfolger für das Powerplay-Mauspad vorgestellt. Es ist insgesamt größer und gleichzeitig etwas dünner.

Das Mauspad erzeugt ein elektromagnetisches Feld, das in der Folge an die mitgelieferte Lademünze übertragen wird. Diese kann in kompatible Gaming-Mäuse (Kaufberatung) eingesetzt werden und diese so aufladen. Das funktioniert im Ruhemodus, aber auch im aktiven Betrieb,

Die wichtigsten Infos:

- Dünner als der Vorgänger: nur 1,3 Millimeter dick

- Abmessungen: 344 x 284 Millimeter

- Kompatible Mäuse: G309, G502 X Plus, G502 X Lightspeed, G502, G703, G903, Pro Superlight, Pro Superlight 2, Pro Superlight 2 Dex, Pro Wireless

Einige der hier genannten Logitech-Modelle hat Nele getestet.

Das Powerplay 2 Mauspad erscheint am 11. März und kostet 110 Euro.