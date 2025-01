RTX 5090 zeigt ihre Power: Cyberpunk 2077 in 4K mit Path Tracing und DLSS 4

Wir sehen uns Cyberpunk 2077 mit der Nvidia Geforce RTX 5090 etwas näher an und machen einen nächtlichen Spaziergang durch Night City.



Dabei lässt Nvidias neues Geforce-Flaggschiff seine Musklen spielen und liefert dank DLSS 4 Super Resolution (Performance-Modus) sowie Multi Frame Generation über 250 Bilder pro Sekunde. Und das in maximaler Detailsstufe in 4K-Auflösung und bei aktiviertem Path Tracing. Den ausführlichen Test zur RTX 5090 lest ihr hier:



RTX 5090 im Test: DLSS 4 macht Nvidias neues Flaggschiff zur stärksten Grafikkarte aller Zeiten