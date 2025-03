Switch 2: Neues Render-Video von Nintendo zeigt die Konsole im Detail

Eine Woche vor der von vielen Fans herbeigesehnten Direct zur Switch 2, zeigt Nintendo auf seiner Webseite einen neuen Render-Teaser zur Konsole.

Der Teaser zeigt sich recht ähnlich zu dem, den Nintendo zur Switch 2 im Januar vorstellte.

Das ist zu sehen:

- Zwei Joy-Cons verbinden sich jeweils mit einer Seite der Konsole.

- Über rückwärtige Druckschalter lassen die sich lösen und abnehmen.

- Ein ausklappbarer Ständer soll das Display stehen lassen.

In einer Woche, am 2. April 2025, wird Nintendo die Switch 2 in einem Direct zeigen. Der Showcase findet um 14 Uhr deutscher Zeit statt.