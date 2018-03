Wer A Way Out im Singleplayer spielen will, schaut in die Röhre. Das Action-Adventure lässt sich lediglich im Koop spielen - entweder gemeinsam auf der Couch oder online mit einem Freund über EAs Plattform Origin. Die gute Nachricht: Um den Online-Koop mit einem Kumpel oder einer Kumpelin zu nutzen, muss nur einer das Spiel kaufen.

Mit dem sogenannten Friend Pass erlaubt A Way Out jedem Käufer von A Way Out, einen Freund auszuwählen, der sich das Spiel als Koop-Partner komplett kostenlos herunterladen kann. Allerdings kann dieser Mitspieler nur mit dem Käufer zusammen zocken. Er selbst erhält also keinen Freundespass zum Weitertragen.

Der Käufer hat dabei zusätzliche Rechte. Er kann nämlich theoretisch mehrere Leute nacheinander per Freundespass zum Zocken einladen. Wenn also beispielsweise Partner X keine Zeit hat, könnt ihr mit Partner Y parallel ein Spiel starten. X hat währenddessen allerdings keinen Zugriff aufs Spiel.

Wir halten das für ein ziemlich faires Feature, um einen Koop-Titel zu promoten. Da beide Spieler zu jeder Zeit das komplette Geschehen verfolgen, verpasst der Nicht-Käufer keinen Aspekt von A Way Out. Das gilt natürlich auch für den Couch-Koop, allerdings entfällt da logischerweise der ganze Friend-Pass-Kram, weil man ja nebeneinander hockt.

Unser Tipp: Sofern euch A Way Out zusagt, teilt euch die Kosten einfach mit einem Buddy. Dann zahlt jeder nur 15 Euro - was angesichts der Spielzeit von A Way Out echt in Ordnung geht. Wie immer könnt ihr vor dem Kauf auch erst noch auf unseren GameStar-Test warten, der voraussichtlich pünktlich zum Release des Spiels am 23. März online geht.