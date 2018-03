Schlechte Nachricht für Fans der ersten drei Teile der Lara-Croft-Spieleserie: Aus Tomb Raider Remastered wird nun wohl doch nichts. Wie Entwickler Realtech VR via Twitter bekanntgab, wolle man sich in Zukunft auf neue Projekte im iOS- und VR-Bereich konzentrieren.

After this episode, we are refocusing on new projects involving Augmented Reality on iOS and VR on PC. We are not more committed on third party license anymore.