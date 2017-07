Alice 3 - Erfinder American McGee: »Nervt nicht mich, sondern EA!«

Der Game-Designer American McGee wird nach eigenen Aussagen mehrmals am Tag über so ziemlich alle verfügbaren Kanäle nach einem dritten Teil der Spielserie Alice gefragt. Der zweite Teil Alice: Madness Returns ist 2011 erschienen, seitdem ist es still geworden um einen möglichen dritten Teil.

Doch McGee hat keine Lust mehr, die Frage nach Alice 3 zu beantworten. Aus diesem Grund hat er vor wenigen Tagen einen Blogpost veröffentlicht, um alle möglichen Fragen abzufangen. Sein Ziel ist es, dass dieser Post zukünftig direkt als erstes Suchergebnis bei Google auftaucht, damit er nicht mehr direkt danach befragt wird.

Seine kurze Aussage über den Verbleib: Man solle in Zukunft doch bitte den Publisher EA damit »nerven«, da die Rechte komplett bei ihnen liegen würden. Selbst wenn er wollte, dürfte er kein Crowdfunding oder irgendeine andere Form der alternativen Finanzierung starten, um ein Alice 3 ohne EA zu realisieren. Er habe keinerlei Kontrolle darüber, was EA mit der von ihm geschaffenen Figur vorhat oder plant.

"Please, stop asking me this question or questions in general related to a new Alice game. Again, I have no more control over this situation than you do. Tweet at EA."