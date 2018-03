Amazon Dash Button - Bestellung rechtswidrig, Kaufkonditionen unklar

Auf dem Papier klingt das Angebot eigentlich recht praktisch: »Der Amazon Dash Button ist ein mit WLAN verbundenes Gerät, mit dem Sie ihre Lieblingsprodukte per Knopfdruck nachbestellen können« - so bewirbt der Online-Händler Amazon den sogenannten Dash Button. Die Zahnpasta geht zur Neige? Das Waschmittel ist alle? Kein Problem: Ein Knopfdruck genügt und schon geht bei Amazon die Nachbestellung für das festgelegte Produkt ein.

Für die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat die Sache aber einige Haken: Drückt ein Kunde auf den Dash Button, erfährt er beim Aufgeben der Bestellung (was der Knopfdruck darstellt) von Amazon nicht die Bedingungen der Bestellung. Den AGB des Dash Buttons zufolge könnte Amazon einen anderen Preis verlangen oder aber »eine ganz andere Ware [...] liefern als ursprünglich vom Nutzer ausgewählt«, schreibt die Verbraucherzentrale NRW in einer Pressemitteilung.

Dash Button verstößt gegen »gesetzliche Informationspflichten«

Die Verbraucherschützer mahnten Amazon deshalb wegen Verstößen gegen »gesetzliche Informationspflichten« ab und reichten vor dem Landgericht München I Klage ein (Aktenzeichen 12 O 730/17). Dabei bezogen sie sich auf gesetzliche Regelungen, wonach im Online-Handel nur dann wirksame Kaufverträge zustande kommen können, »wenn der Nutzer einen Button mit der Beschriftung zahlungspflichtig bestellen oder einem vergleichbaren, aber eindeutigen Wortlaut angeklickt hat.

Zwar erhalten Kunden eine Push-Nachricht über die mit dem Dash Button verknüpfte App. Diese Nachricht informiert sie dann nachträglich über Preis, die Art des bestellten Produktes sowie das voraussichtliche Lieferdatum. Für die Verbraucherschützer ist das aber zu wenig. Sie kritisieren:

"Wer auf den Button drückt, sieht nicht, ob sich der Preis mittlerweile verändert hat. Bei Kaufverträgen ist aber der Preis ein zentrales Element und er wird bei vielen Online-Händlern teils im Stundentakt verändert. Außerdem kann ein Kunde nicht ohne weiteres erkennen, ob das Produkt bei Amazon zum Beispiel über unabhängige Marketplace-Verkäufer günstiger zu bekommen ist. Wer mehrere Dash Buttons einsetzt und verschiedene Produkte in seinem Haushalt damit einkauft, läuft Gefahr, die Übersicht zu verlieren und mehr Geld auszugeben als er eigentlich möchte."

Darüber hinaus hält die Verbraucherzentrale NRW die Bindung der Kunden an die jeweiligen Markenprodukte sowie Amazon als Händler für fragwürdig.

Dash Button rechtswidrig urteilt das Landgericht

Mittlerweile hat das Landgericht München I in der Klage der Verbraucherzentrale NRW gegen Amazon ein Urteil gesprochen und gab den Verbraucherschützern recht. Laut der Pressemitteilung der Verbraucherzentrale begründeten die Richter ihr Urteil damit, dass Amazon den Kunden unmittelbar vor der Bestellung selbst über den Preis, die bestellte Ware und potentielle weitere Konditionen informieren müsse.

Außerdem urteilte das Landgericht, dass die AGB-Klausel mit dem Titel »Amazon Dash Replenishment Nutzungsbedingungen« unzulässig sei. Die Klausel besagt, dass Amazon sich die Änderung der Vertragsbedingungen bei der Bestellung per Dash Button vorbehält. Schließlich fehle dem Dash Button auch der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis, dass per Druck auf den Button eine zahlungspflichtige Bestellung ausgelöst wird (siehe oben). Die genaue Urteilsbegründung hat das Gericht noch nicht veröffentlicht.

Amazon hat bereits angekündigt, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. In einer offiziellen Stellungnahme ließ der Konzern am 02. März 2018 verlauten: