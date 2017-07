Amazon Prime Day Angebote am 11. Juli - UHD Gaming-Monitore, Fritzbox 6490 und mehr

Dieses Jahr ließ Amazon seinen Prime Day bereits am Vortag starten, die erste Welle an Prime-Blitzangeboten haben wir also bereits erlebt. Nun geht es mit gesteigerter Taktzahl weiter: Im 5-Minuten-Takt offeriert Amazon heute den ganzen Tag über neue Deals exklusiv für Prime-Nutzer.

Mit dabei sind Produkte aus Amazons eigener Herstellung wie Kindle eBook-Reader, Tablets und Amazon Echo, die den gesamten Aktionszeitraum gültig sind. Aber auch Tages- und Blitzangebote mit eingeschränkter Gültigkeit.

Teilnehmen können zwar nur Prime-Kunden, eine Prime-Mitgliedschaft ist aber schnell und für Erstnutzer sogar für 30 Tage kostenlos einzurichten. Ansonsten kostet Prime pro Monat und jederzeit kündbar 8,99€ oder im Jahr 69€. Schon bei einer geringen Ersparnis von nur 9€ lohnt sich also bereits eine kostenpflichtige Ein-Monats-Mitgliedschaft. Und diese bietet noch weitere Vorteile wie Zugriff auf das Musikangebot von Amazon mit zwei Millionen kostenlosen Songs, die Kindle-Bibliothek mit kostenlosen eBooks und das kostenlose Videoangebot von Amazon Prime Video.

Aktuell und nur noch noch heute gibt es zudem exklusiv für Prime-Nutzer das Angebot, Amazon Music Unlimited für nur 0,99€ für vier Monate zu bekommen. Im Anschluss kostet der ebenfalls jederzeit kündbare Dienst 7,99€ pro Monat.

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen und am Prime Day teilnehmen

Prime Day Angebote den ganzen Tag

Zu viele interessante Angebote erschweren die Übersicht - wir suchen daher die besten Deals für Gamer heraus, blicken dabei aber auch über den Tellerrand. Da aber selbst unsere Empfehlungsliste zu unübersichtlich ausfallen würde, wird diese News im Laufe des Tages um neue Angebote aktualisiert werden während bereits vergriffene Angebote gelöscht werden.

Monitore finden sich am Vormittag einige in den Prime-Blitzangeboten. Der Samsung U28E590D sticht mit seiner Diagonale von 28 Zoll sowie der Auflösung von 3.840x2.160 Bildpunkten heraus. Das TN-Panel bietet 1 ms Reaktionszeit und eine Aktualisierungsrate von 60 Hz - für reinrassige Gaming-Monitore werden dann doch etwas größere Investitionen nötig. Dennoch beeindruckt das Display dank eines brillanten Bildes in angemessener Größe.

Samsung U28E590D 28 Zoll UHD-Monitor 1ms ab 10:30 Uhr

Verkabelt, mit WLAN

Ein weiteres Highlight ist die AVM Fritzbox 6490 Cable. Der umfangreich ausgestattete Modemrouter eignet sich für flotte Kabelnetze und verteilt das Internet per Gigabit-LAN oder WLAN (802.11ac, DualBand). Eine VoIP-Telefonanlage mit integrierter DECT-Basis ist ebenso enthalten wie zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten und 2x USB 2.0 für Drucker oder Netzwerkspeicher.

AVM Fritzbox 6490 Cable Kabel-Modemrouter WLAN 802.11ac ab 07:30 Uhr

Weitere Prime Day Angebote:

Alle Angebote des Amazon Prime Day