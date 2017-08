Vor der offiziellen Vorstellung der AMD Radeon RX Vega 64 gab es Gerüchte, dass die Leistung der neuen Grafikchip-Architektur für Krypto-Miner besonders interessant sein könnte. Nachdem pro Tag mehrere Millionen US-Dollar alleine mit dem Coin Ethereum geschürft werden, sind die Miner immer auf der Suche nach neuer, noch leistungsfähigerer Hardware für die notwendigen Berechnungen.

Legitreviews hat sich die Radeon RX Vega 64 und die Radeon RX Vega 56 unter diesem Blickpunkt angesehen und einige Benchmarks durchgeführt. Gerüchte hatten den beiden Grafikkarten eine Leistung von 70 oder sogar 100 MH/s zugesprochen, daher sind die ersten Ergebnisse mit 34,4 MH/s für die Radeon RX Vega 64 und 32,4 MH/s für die Radeon RX Vega 56 zwar keine schlechten Werte, aber trotzdem eine gewisse Enttäuschung. Eine Geforce GTX 1070 G1 Gaming erreicht mit Standard-Einstellungen beispielsweise 26,39 MH/s.

Wer sich fragt, was eine Kryptowährung überhaupt ist und was es mit dem aktuellen Mining-Hype auf sich hat, dem empfehlen wir unseren Übersichtsartikel: Krypto-Mining – Was ist das und wie funktioniert es?